Суд над экс-депутатами Ил Тумэна приостановлен



В Якутском городском суде второй год идет резонансный судебный процесс над экс-депутатами Ил Тумэна Александром УАРОВЫМ и Дмитрием САВВИНЫМ. Начался он в декабре 2018 года, за это время судья Татьяна ЕГОРОВА провела более 40 судебных заседаний.

На сайте Якутского городского суда сообщается, что производство по делу экс-депутатов Ил Тумэна приостановлено с формулировкой: «ОТСУТСТВУЕТ РЕАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ ОБВИНЯЕМОГО В СУДЕБНОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ».

Sakhalife обратился к адвокату Ольге ТИМОФЕЕВОЙ за разъяснениями:

Александр Уаров сейчас находится под домашним арестом, он не болен короновирусом. Рассмотрение дела приостановлено, так как Александр Уаров входит в группу риска, т.к. старше 65 лет и имеет хронические заболевания. Уголовно-процессуальный кодекс не допускает следственные и судебные действия, если есть угроза здоровью и жизни подсудимого.



Напоминаем, что

…в отношении Уарова и Саввина возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («получение взятки в крупном размере». Помимо этого, Уаров обвиняется по части 1 статьи 159 УК РФ («хищение чужого имущества путем обмана»).

По версии следствия экс-депутаты, председатели постоянных комитетов Ил Тумэна Александр Уаров и Дмитрий Саввин получили от генерального директора АО «Сахаплемобъединение» Степана ОХЛОПКОВА взятки на общую сумму 900 тысяч рублей за «содействие в принятии поправок в закон республики, касающихся дополнительного бюджетного ассигнования на искусственное осеменение крупного рогатого скота». В результате принятых парламентом Якутии изменений в республиканском законодательстве из бюджета республики в 2014 году АО «Сахаплемобъединение» получило 47 миллионов рублей. Все это происходило в 2014-2015 годах.

Помимо этого, следствие предъявило обвинение в мошенничестве бывшему председателю Контрольного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) Александру Уарову по следующему эпизоду: во время командировок в родной Сунтарский район он останавливался на ночлег у родственников, а затем предъявлял в бухгалтерию Ил Тумэна квитанции для оплаты гостиниц. По версии следствия, таким способом Александр Уаров присвоил 159 тысяч рублей.

Sakhalife регулярно освещал этот продолжительный судебный процесс, уже выступили свидетели и со стороны обвинения, и со стороны защиты. Среди них – бывшие и действующие депутаты Ил Тумэна, в том числе председатели постоянных комитетов парламента республики – Алексей ЕРЕМЕЕВ, Елена ГОЛОМАРЕВА, Владимир ПРОКОПЬЕВ и другие, а также земляки обоих подсудимых.





Судебное разбирательство вышло было на финишную прямую, но пандемия коронавируса грозит затянуть его еще надолго.