Суд над блогером Сусанной Рожиной состоится 24 августа

24 августа в Якутском городском суде начнется рассмотрение дела блогера Рожиной. Суд будет проходить в особом порядке, без исследования доказательств, потому как женщина признала свою вину, раскаялась и заключила сделку со следствием, в отличие от ее подельника учителя информатики Абсалихова — передает канал общественно-политической газеты «Якутск Вечерний».

Как нам сообщили, несмотря на всю тяжесть обвинения, скорее всего, обвиняемая отделается легким испугом — условным сроком, но с этим предполагаемым исходом резонансного дела не согласна потерпевшая Гульнара Уварова.

Козыряя связями в «верхах» и правоохранительных органах, в частности в ФСБ, Рожина и Абсалихов «стригли капусту».

В материалах дела имеются расшифровки телефонных переговоров Рожиной с жертвами, ватсап-переписка, в которых она давит на пострадавших: «Если не заплатите, проблемы вот-вот начнутся». Люди, испугавшись появления какой-либо нелицеприятной информации, которая могла бы нанести ущерб им, их семьям, бизнесу, шли на поклон к Рожиной.

В настоящее время официально потерпевшими признаны только двое — это риелтор Уварова, у которой сначала вымогали 100 млн рублей, а после стороны сошлись на 50 млн, и врач, владелец клиники, которого обвиняемые развели на 3 млн рублей.

Подробности по ссылке https://vecherniy.com/news/dengi_susa_uchitel_informatiki/2022-08-19-732