Суд идет! Дело Максима Местникова вернули на повторное рассмотрение

В Якутском городском суде с 3 марта началось повторное рассмотрение скандального дела педагога и общественника Максима Местникова, который обвиняется по ч.3 ст.135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста), и пяти эпизодам по п.«б» ч.4 ст.132 УК (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Сегодня, 23 марта, на 16.30 час. судья Павел Герасимов назначил второе судебное заседание.

Напомним, что первое рассмотрение в декабре прошлого года закончилось возвращением дела Максима Местникова прокурору из-за нарушений в обвинительном заключении требований уголовно-процессуального кодекса РФ. Почти сразу прокуратура и защита потерпевшей стороны обжаловали это постановление Якутского городского суда в Верховном суде РС(Я), который отменил его 2 февраля 2022 года и направил на повторное судебное разбирательство.

Что установило следствие?

По информации Следкома, расследование началось после того, в правоохранительные органы обратилась жительница Якутска, которая сообщила о том, что при посещении ее 10-летней внучкой военно-патриотического кружка «Патриот» в Мархинской школе № 2, руководитель кружка Максим Местников совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. «Незамедлительно мужчина был задержан и при выяснении обстоятельств произошедшего следователи установили, что это не единственный эпизод преступной деятельности руководителя кружка. Одна из школьниц – девочка 13 лет – сообщила, что в июле 2020 года в автобусе во время следования класса в поход 745+

,0 руководитель кружка совершил в отношении нее развратные действия», — сообщила пресс-служба СК РФ по РС(Я). Всего следствие установило личности 8 школьниц в возрасте 10-13 лет, ставших жертвами обвиняемого, что объективно подтверждается показаниями потерпевших и другими материалами уголовного дела. В ходе предварительного следствия проведен комплекс следственных и процессуальных действий, ряд сложных экспертных исследований, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Несмотря на непризнание обвиняемым вины в совершенных преступных деяниях, следствием собрано достаточное количество доказательств его виновности, которые легли в основу обвинительного заключения», сообщила пресс-служба СК РФ по РС(Я).

Многие не верят в виновность педагога…

Родные, многие знакомые, коллеги Максима Местникова не верят предъявленным обвинениям, некоторые публично выступили в его защиту, дело доходило до пикетов.

Супруга подозреваемого Саргылана Местникова заявила, что его преднамеренно оклеветали. «От моего мужа решили избавиться таким грязным способом», — сказала она СМИ. Она рассказала о трудной судьбе мужа, который, будучи детдомовцем, сумел получить образование, достичь карьерных высот, от которых отказался ради педагогической деятельности, чтобы помогать детям, как в свое время помогли ему. Супруги Местниковы вырастили двух взрослых детей, есть внуки.

Открытое обращение в защиту Максима Местникова и другого педагога, обвиненного в педофилии — Николая Сивцева из школы-интерната в Вилюйском районе, подписали многие известные и уважаемые в республике люди. В письме приводятся веские доводы, что «система правосудия в РФ не имеет четких критериев подобных обвинений. Любой педагог — в зоне особого риска находятся мужчины — за любое, даже случайное прикосновение к ребенку на уроке может быть обвинен в педофилии. Для этого достаточно одних показаний детей, даже если инкриминируемое преступление произошло несколько лет назад. Дети склонны к фантазиям и, в силу своего возраста и отсутствия жизненного опыта, не могут осознавать последствия многих своих поступков. А если это даже затем и происходит, правоохранительная система отвергает их новые показания в защиту педагога».

Решать будет суд

С одной стороны, большое количество пострадавших детей, которые дали показания следствию о преступных действиях со стороны педагога. С другой стороны, общественная репутация и трудовая биография Максима Местникова, которого многие лично знают в Якутске, и этим людям очень сложно поверить, что он способен на такое…

Судебный процесс идет в закрытом режиме. Судье придется тщательно разбираться и в доказательствах обвинения, и в доводах защиты. И за ним — последнее слово в этом резонансном деле.

СПРАВКА

Местников Максим Иванович являлся депутатом Ил Тумэн по Сайсарскому избирательному округу № 2 второго созыва.

Дата рождения: 5 июля 1967 г.

Место рождения: г. Якутск

Образование: высшее

Специальность: инженер-строитель, экономист-менеджер.

Был членом комитетов Палаты Представителей по вопросам собственности, приватизации, антимонопольной политики и предпринимательства; по делам семьи, детства и молодежи.

В 1992 г. окончил инженерно-технический факультет ЯГУ. С 1985 по 1987 год служил в Вооруженных Силах СССР. В 1997 г. окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности экономист-менеджер.

В 1992 по 1997 гг.- председатель профсоюзной организации студентов ЯГУ.

С 1994 г. – председатель Ассоциации профсоюзных организаций студентов вузов РС(Я), член Совета Российской ассоциации профсоюзных организаций студентов.

С 1997 г. – председатель Фонда поддержки общественного демократического движения.