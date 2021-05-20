Суд гуманно наказал якутян за дерзкое преступление

Прокуратура города Нерюнгри поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

В ходе судебного заседания установлено, что в ноябре-декабре 2020 года, обвиняемые работая в филиале одной из нефтегазовых компаний, имея доступ к товарно-материальным ценностям, хранящимся на складе базы производственного обеспечения, неоднократно совершали хищение имущества предприятия, которое на служебном автомобиле вывозили за его территорию.

В результате преступных действий злоумышленников предприятию причинен ущерб на общую сумму свыше полумиллиона рублей. На момент задержания они успели продать часть похищенного имущества. Вместе с тем в ходе следствия всё похищенное имущество изъято и возвращено собственнику.

Преступная деятельность подсудимых пресечена сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Нерюнгринскому району Якутии.

По результатам рассмотрения уголовного дела, с учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил каждого из подсудимых к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

Приговор не вступил в законную силу.