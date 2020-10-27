Суд «делу утумовцев»: новый поворот в судебном заседании

В Якутском городском суде идет судебный процесс по делу Татьяны Самсоновой и Георгия Карамзина (строительная фирма «Утум»), которые обвиняются в пособничестве и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 5 ст. 33 и ч.3 ст. 285 УК РФ), кроме этого, Георгий Карамзин обвиняется по ст.4 ст. 33 – подстрекательство.

Судебное заседание, назначенное на сегодня, 27 октября, отложено на 13 ноября из-за болезни адвоката потерпевшей стороны Андрея Калинина. Ожидалось, что сегодня прокурор Олег Егоров зачитает обвинительное заключение Карамзину и Самсоновой.

На первом судебном заседание присутствовали от обвиняемой стороны — директор фирмы «Утум» Георгий Карамзин с адвокатом Александром Каркавиным, Татьяна Самсонова и ее защитники Ольга Мамаева и Дмитрий Логинов. Интересы потерпевшей Айны Неустроевой представлял ее адвокат. В тот день судья Георгий Николаев успел только ознакомить стороны с их правами и обязанностями.

Напомним, что Якутский городской суд уже вынес приговор по уголовному делу соучастнику Сомсоновой и Карамзина — бывшему заместителю главы ГО «город Якутск» Василию ГОГОЛЕВУ. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Судом установлено, что подсудимый, занимая должность заместителя главы ГО «город Якутск», злоупотребляя должностными полномочиями, при содействии двух руководителей фирмы «Утум» — Георгия Карамзина и Татьяны Самсоновой – оказывал давление на руководство коммерческой строительной организации в целях незаконного получения имущественных прав на жилые помещения в строящемся жилом доме. Сумма ущерба, причиненная строительной фирме в результате данных незаконных действий составила свыше 165 млн.рублей.

Подсудимым с прокуратурой республики заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в его отношении выделено в отдельное производство.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимого к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Добавим, что судейская коллегия Верховного суда после рассмотрения апелляции оставила приговор Василию Гоголеву в силе.

Василий Гоголев на суде полностью признал свою вину, активно сотрудничал со следствием, уличил соучастников, и должен выступать свидетелем на суде по делу Самсоновой и Карамзина.

С начала следствия Георгий Кармазин был помещен в СИЗО, Татьяна Самсонова отбывала домашний арест, с 6 июня 2020 года оба находятся под подпиской о невыезде.