Субсидированных авиабилетов будет много и создадут новые маршруты

На Дальнем Востоке увеличат количество субсидированных авиабилетов и создадут новые маршруты

Руководство дальневосточных аэропортов и авиакомпаний определило новые подходы в работе.

Увеличить количество субсидированных билетов, открыть новые маршруты, повысить частоту полетов планируют авиаперевозчики, входящие в единую дальневосточную авиакомпанию.

Глава Якутии на стратегической сессии единой дальневосточной авиакомпании подчеркнул, что ключевой задачей является транспортная доступность и снижение цен на авиабилеты на дальневосточные маршруты.

«Единая дальневосточная компания доказала эффективность своей работы, обеспечивая транспортную и ценовую доступность авиаперевозок для жителей Дальнего Востока. Треть общего объёма перевозок выполняет наша республиканская авиакомпания «Якутия». Сейчас якутяне могут воспользоваться льготными авиабилетами до Благовещенска, Красноярска, Улан-Удэ, Читы, Хабаровска. Такого раньше не было», – сказал Айсен Николаев.

Как подчеркнул глава Якутии, объединение авиакомпаний под крылом единой дальневосточной авиакомпании стало еще более важным в условиях беспрецедентных санкций, которые вводятся против России со стороны западных стран.

«Одной из самых болезненных точек, по которой ударили наши недруги, стала авиационная отрасль. Это в том числе производство, поставка самолетов и авиазапчастей. Считаю, что объединение усилий позволяет нам консолидировать решение вопросов относительно расширения сети, пополнения парков воздушных судов, ремонта повышения эффективности деятельности авиакомпаний, рост качества и доступности авиационных перевозок», — подчеркнул Айсен Николаев.

Генеральный директор авиакомпании «Аврора», на базе которой создана единая дальневосточная авиакомпания, Константин Сухоребрик информировал, что главная задача на сегодня – создать доступность Дальнего Востока. В приоритете – создать регулярные прямые полеты во все труднодоступные населенные пункты с максимально дешевыми билетами.

«Якутия – самый авиационный субъект Российской Федерации. Региону характерны не только огромные расстояния, но и соответствующие сложнейшие погодные условия. Поэтому опыт якутских коллег трудно переоценить. Думаю, содружество, обогащающее всех авиаторов, пойдет на благо всей дальневосточной авиации. Надеюсь, что высокая задача обеспечить Дальний Восток надежным авиационным сообщением будет выполняться», — заявил Сухоребрик.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев сообщил, что с развитием авиаплощадок регион ожидает новый тип самолета «Байкал». Легкий многоцелевой самолет должен прийти на смену Ан-2, производившемуся в СССР с 1948 по 1971 год.

«Для наших труднодоступных населенных пунктов это будет одним из передовых факторов, чтобы обеспечить транспортную доступность. Объединение региональных усилий дальневосточных авиакомпаний – безусловно, очень важный этап для наших пассажиров. Это даст нам ценовую доступность, субсидирование билетов, новые маршруты, увеличенную частоту полетов. А также взаимовыручку по воздушным судам, в том числе по провозным способностям и обеспечению региона новой техникой», — сказал министр.

Авиакомпания «Якутия» работает с «Авророй» с 2021 года и осуществляет перелеты по 15 маршрутам.

«Вхождение в состав единой дальневосточной компании позволяет нам улучшать качество услуг. Самая главная задача – соединить аэропорты населенных пунктов прямыми рейсами по субсидированным тарифам. Эта работа усилится с сегодняшнего дня. С участием авиакомпании «Авроры» мы планируем нарастить количество воздушных судов до десяти. Сейчас же временно полеты осуществляют два судна. Перед Министерством промышленности России ставим вопросы, чтобы на Дальний Восток поставляли новые самолеты с импортозамещенными двигателями и комплектующими», — рассказал генеральный директор авиакомпании «Якутия» Андрей Винокуров.

Справка:

Единая дальневосточная авиакомпания создана по поручению Владимира Путина в 2021 году на базе авиакомпании «Аврора». Сегодня интегрированы шесть региональных авиакомпаний, в том числе «Хабаровские авиалинии», «Якутия», «Полярные авиалинии», «Камчатское авиапредприятие», «ЧукотАвиа».

На данный момент в графике единой дальневосточной авиакомпании 390 маршрутов. Количество маршрутов планируют увеличить до 530. Воздушный парк начитывает более 145 самолетов.