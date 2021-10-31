Субсидирование местных перевозок и развитие малой авиации обсуждены с руководителем ФАВТ

Вопросы развития авиатранспортного комплекса Якутии обсудили сегодня на совещании в правительстве глава республики Айсен Николаев и руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.

Глава Якутии подчеркнул, что для такого большого региона как Якутия авиационное сообщение во многом носит безальтернативный характер и его развитию уделяется особое внимание. Среди основных вопросов, которые поднимают региональные власти – субсидирование межрегиональных авиаперевозок и выполнение авиаперевозок внутри республики.

В настоящее время совместно с федеральным ведомством ведётся работа по расширению механизма субсидирования на местные перевозки, что должно позволить снизить стоимость авиабилетов для жителей республики.

Продолжается реконструкция аэропортов республики в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Из 32 аэропортов Якутии в комплексный вошли 16, по ряду из них реконструкция и ремонт уже завершены.

Александр Нерадько отметил, что летом 2021 года, несмотря ограничения, связанные с короткой взлётно-посадочной полосой в аэропорту Якутска и тяжёлые метеорологические условия, авиакомпания «Якутия» справилась и обеспечила доступность и устойчивое авиасообщение региона.

«В Якутии сохраняют и поддерживают местные авиакомпании и это правильно. Развивать авиацию можно только с базовыми, якорными компаниями: «Якутия» и «Полярные авиалинии». Обе работают в самых сложных климатических условиях. У каждой есть свои и трудности, и достижения. Мы будем совместно решать вопрос обновления парка воздушных судов, поддержания их лётной годности», – сказал Александр Нерадько.

Ещё одним вопросом обсуждения стала малая авиация. Как отметил Айсен Николаев, в этом году использование Ан-2 для доставки продовольственных товаров первой необходимости удешевил завоз и увеличил охват труднодоступных населённых пунктов Арктики. Новая схема завоза даёт экономию свыше 400 рублей за каждый килограмм.

Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта поддержал предложения республики по развитию малой авиации и оснащению посадочных площадок в районах республики.