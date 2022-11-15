Субсидии на оплату ЖКУ можно оформить в библиотеке

Сектор Электронных услуг Национальной библиотеки РС(Я) оказывает помощь гражданам в оформлении получения субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Кому положена субсидия на ЖКУ?

Право на субсидии имеют собственники жилья, арендаторы по договорам найма в частном фонде, члены жилищных кооперативов, пользователи жилья, относящегося к государственному и муниципальному фонду, если расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают 22% совокупного дохода семьи за месяц.

— Неработающим пенсионерам полагается субсидия на ремонт многоквартирного дома.

— Гражданам в возрасте 70 лет – 50%, в возрасте 80 лет – 100%.

— Субсидия ЖКУ многодетным — это скидка 30% на оплату электричества, воды, газа и других коммунальных услуг.

— Для одиноко проживающих неработающих пенсионеров, получающих пенсию по старости (инвалидности), доля расходов на оплату ЖКУ снижена до 18%.

Для получения субсидии у заявителей не должно быть задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг или заключено соглашение по её погашению.

Какие доходы учитываются при назначении субсидии?

Для расчета берутся все доходы, включая стипендии, пособия, пенсии и доплаты.

Необходимые документы:





— документы, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем по месту постоянного жительства к членам его семьи;

— договор найма жилого помещения или свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение;

— документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи за 6 предшествующих обращению месяцев;

— документы о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленные за последний перед подачей заявления месяц;

— паспорт гражданина Российской Федерации;

— СНИЛС

Срок предоставления услуги:

10 рабочих дней с момента подачи заявления.

Услуга предоставляется по адресу:

Якутск, пр. Ленина, д. 40, 1 этаж.

График работы:

С понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 ч. по предварительной записи по телефону 8 (4112) 455-855.