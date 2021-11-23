Субсидии на лизинг техники для растениеводов Якутии

Вопросы взаимодействия с АО «Росагролизинг» по модернизации сельхозпредприятий республики рассмотрены правительством Якутии.

«Глава республики Айсен Николаев поставил задачу усилить меры поддержки сельского хозяйства, это особенно важно сельхозпроизводителей, столкнувшихся с засухой и природными пожарами. Ведём работу с Росагролизингом для того чтобы на выгодных условиях обновить парк сельхозтехники», – сообщил председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко.

В республике работают над вопросом о субсидировании лизинговых платежей для специализированных направлений. Это касается не только отраслей животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Впервые субсидирование на технику смогут получить зерноводческие и картофелеводческие хозяйства ихозяйства, занимающиеся семеноводческим и садоводческим направлениями.

Минсельхозом республики совместно с муниципалитетами ведётся работа по пролонгации действующих лизинговых соглашений. Премьер республики поручил предоставить предложения по механизму субсидирования лизинговых платежей.

Совместно с муниципалитетами проводится анализ действующего состояния техники, оборудования в районах и составление заявок потребности потенциальных лизингополучателей.

Напомним, что Якутия и Росагролизинг подписали соглашение о сотрудничестве в октябре 2021 года. Согласно документу, стороны закрепили договорённости по модернизации парка техники и реализации крупных сельскохозяйственных проектов в районах.