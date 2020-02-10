Субсидии на благоустройство получат три наслега Хангаласского района

«Памятник воинам-землякам, участникам Великой Отечественной войны» в Мальжагарском I наслеге

Мальжагарский I наслег, Качикатский наслег и Октемский наслег признаны победителями по итогам отбора конкурсной комиссией проектов, направленных на благоустройство сельских территорий.

Средства выделены на сохранение и восстановление объекта историко-культурного наследия «Памятник воинам – землякам, участникам Великой Отечественной войны» в Мальжагарском I наслеге, на обустройство парка культуры и отдыха в селе Качикатцы и обустройство парка «Учительский» в Октемском наслеге.

По разным причинам не прошли конкурсный отбор проекты по обустройству спортивной площадки в селе Чкалов, по обустройству территории «Эко-парк» села Улахан-Ан, спортивной и детской игровой площадки в селе Хоточчу и благоустройство сквера по улице Ленина села Кердем.

Всего на конкурсный отбор для реализации общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий было представлено 179 пакетов документов из 16 районов. В 2020 году на общественно-значимые проекты по благоустройству сельских территорий из республиканского и федерального бюджетов будут выделены финансовые средства в размере 139 млн рублей. По итогам рассмотрения заявочной документации принято решение распределить субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий 68 муниципальным образованиям. В их числе Хангаласский улус.