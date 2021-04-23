Субботники в Якутии продолжаются

В преддверии майских праздников и Всероссийского субботника, который состоится 24 апреля по всей стране, члены партии «Единая Россия» и сторонники вышли на улицы своих городов и сел, чтобы навести порядок на общественных территориях.

В поселке Хандыга Томпонского района местным отделением партии был организован субботник по очистке территории площади Ленина. В нем приняли участие депутаты, члены партии, молодогвардейцы и неравнодушные хандыгчане.

В селе Хомустах Усть-Алданского района по инициативе депутата наслежного Совета Василия Попова и под руководством молодёжного лидера Надежды Новгородовой молодые сельчане провели субботник по очистке от снега спортивной площадки и сквера Победы.

В селе Бютяй-Юрдя Намского района с лопатами и метлами наперевес на улицы вышли кандидаты в депутаты от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», члены партии и сторонники. Несмотря на действующие эпидемиологические ограничения, они вышли на Всероссийский субботник.

Нюргуяна Румянцева, кандидат в депутаты МО «Бетюнский наслег» Намского улуса РС(Я):

— Пусть даже 5-6 человек соберется, это уже хорошее начало. Апрель — традиционное время наведения чистоты и порядка, а субботники — добрая традиция, прекрасный способ проявить наше желание жить в красивом мире, всем вместе пообщаться в неофициальной обстановке на открытом воздухе в весенний денёк. Порядок должен быть как в человеке, так и вокруг него, поэтому субботники просто необходимы.

Каждый из принявших участие в субботниках получил нечто большее: удовлетворение от проделанной работы, хорошее настроение от общения с коллегами, осознание того, что внес свой вклад в создание уюта и чистоты возле родного культурного центра и памятника села.