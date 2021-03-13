Субботник в неблагоустроенном жилфонде Мархи

Сегодня, в рамках комплексного субботника по санитарной очистке в неблагоустроенном жилищном фонде на территории микрорайона Марха коммунальщики расконсервировали и пропарили выгребные ямы.

По информации администрации микрорайона Марха, работы проводились с привлечением двух пропарочных машин АО «Теплоэнергия» и МУП «Жилкомсервис».

«Первым потоком отработала техника АО «Теплоэнергия» по ул. Комарова, 4, 8, 12, ул. Заводская, 3, ул. Экспериментальная, 8, с привлечением дворников УК «Лидер плюс». Вторым потоком приступила к работам техника МУП «Жилкомсервис» по ул. Интернациональная, 7, ул. Олега Кошевого, 63-65, ул. Дзержинского, 9-10, также с привлечением трех дворников УК «Лидер плюс», — сообщила ведущий специалист по ЖКХ администрации мкр. Марха Надежда Лощенкова.

Отметим, субботники в округах и пригородах Якутска проводятся в рамках трехмесячника санитарной очистки территории городского округа, объявленного распоряжением исполняющего обязанности главы города Евгения Григорьева с 8 февраля по 1 июня.