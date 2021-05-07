Субботний вечер с Lena River Brass!
В программе концерта — музыка из популярных кинофильмов: «Пираты Карибского моря», «Гладиатор», «Рокки», «Убить Билла», «Звездные войны», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Цыган», «В бой идут одни старики», «Семнадцать мгновений весны» и многих других.
Солисты: Алексей Солдатов, Дмитрий Никифоров-Келлер, Леонид Анциферов, Валентина Готовцева, Юлия Караченцева. Дирижер — Павел Васьковский.
Киномузыка давно шагнула за рамки экранов, а ее исполнение оркестрами обладает особым очарованием и притягательностью.
Окунитесь в романтическую атмосферу, вспомните захватывающие и драматические сюжеты любимых фильмов, зарядитесь позитивными эмоциями!
Ждем вас 15 мая в 17:00 в Центре культуры и современного искусства им. Ю. А. Гагарина
Стоимость билетов 500 рублей.
Билеты в кассах филармонии: ул Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 эт.
ул. Ярославского, 27, оф. 111 (с 11 мая);
Тел. (4112) 47-63-35, 45-06-98 (с 11 мая).
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+7 (999) 174-67-82