Субботний вечер с Lena River Brass!

В программе концерта — музыка из популярных кинофильмов: «Пираты Карибского моря», «Гладиатор», «Рокки», «Убить Билла», «Звездные войны», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Цыган», «В бой идут одни старики», «Семнадцать мгновений весны» и многих других. Солисты: Алексей Солдатов, Дмитрий Никифоров-Келлер, Леонид Анциферов, Валентина Готовцева, Юлия Караченцева. Дирижер — Павел Васьковский. Киномузыка давно шагнула за рамки экранов, а ее исполнение оркестрами обладает особым очарованием и притягательностью. Окунитесь в романтическую атмосферу, вспомните захватывающие и драматические сюжеты любимых фильмов, зарядитесь позитивными эмоциями! Ждем вас 15 мая в 17:00 в Центре культуры и современного искусства им. Ю. А. Гагарина Стоимость билетов 500 рублей. Билеты в кассах филармонии: ул Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 эт. ул. Ярославского, 27, оф. 111 (с 11 мая); Тел. (4112) 47-63-35, 45-06-98 (с 11 мая). ОНЛАЙН ПРОДАЖА БИЛЕТОВ — https://quicktickets.ru/yakutsk-filarmoniya-krivoshapko/s131

Фото: АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г. М. Кривошапко» Источник: АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г. М. Кривошапко»

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