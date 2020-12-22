22.12.2020
14:12
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Образование

Студотряд АГАТУ — призер всероссийского конкурса

На днях состоялся онлайн-слет студенческих отрядов вузов Минсельхоза России, где студенческий строительный отряд АГАТУ «Хранители им. Тыгына Дархана» занял 2 место в конкурсе лучших студенческих отрядов в номинации «Сельское строительство».

Напомним, что распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) в ноябре этого года студент 3 курса, командир штаба студенческих отрядов АГАТУ Лев Слепцов определен лучшим командиром студенческих отрядов в Якутии и получил премию Ил Дархана.

Также, что в сентябре этого года были подведены итоги окружного студенческого трудового проекта «Курильские Острова», где студенческий строительный отряд АГАТУ «Хранители им. Тыгына Дархана» под руководством Льва стал лучшим в Дальневосточном округе.

Фото: Пресс-служба АГАТУ
Источник: Пресс-служба АГАТУ
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