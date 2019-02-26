Студенты ЯГСХА задали вопросы Галине Данчиковой

У студентов состоялся искренний и открытый разговор с депутатом Государственной Думы РФ Галиной Данчиковой.

В рамках региональной недели депутат пообщалась с выпускниками ЯГСХА, которые через 3 месяца получат дипломы и начнут работать на селе.

«Галина Иннокентьевна, я Ангелина Бысыева, студентка колледжа технологий и управления. Я знаю, что первое свое образование Вы получили в техникуме, я тоже учусь в колледже. Скажите, пожалуйста, какими качествами должен обладать человек – государственный деятель?».

В ответ прозвучало:

«Любить свою землю, Родину, окружающих нас людей. Быть неравнодушным человеком. Неравнодушным к соседям, коллегам, жителям своей республики и страны».

Павел Тарабукин поинтересовался, какие места в Якутии депутат рекомендует для посещения.

«Безусловно, Арктика. Простор. Я выросла и работала в Верхоянском районе. Мои родители содержали коров, выращивали овощи. Первые годы работы прошли в

Оленьке. И, конечно же, красивейшие места в Оймяконском улусе дают человеку незабываемые воспоминания» — ответила Галина Данчикова.

Перед встречей Галина Иннокентьевна посетила научную и учебную лаборатории, где студенты проходили обучение ресторанному делу. Ребята поделились секретами собственного шоколада и пирожных. К слову, студенты колледжа на днях стали призерами VII открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia).

Галина Иннокентьевна отметила, что в данное время идет разработка программы «Развитие сельских территорий», и предложила ребятам внести свои предложения.

«Нам надо переломить стереотипы о селе. Например, по направлению здорового питания можно дать креативные идеи. И главное надо помнить, что важно воспитать в себе востребованность. Много и хорошо учиться».