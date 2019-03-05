Студенты ЯГСХА проходят обучение в Ставрополе

Пятая учебная неделя для участников программы Студенческой мобильности Якутской ГСХА проходит в одном из престижных вузов России, Ставропольском Государственном Аграрном Университете.

Напомним, что по результатам открытого конкурса на участие в программе академической мобильности были рекомендованы 9 студентов. Академическая мобильность отличается от традиционных стажировок, прежде всего, тем, что, во-первых, студенты едут учиться хоть и на ограниченные, но длительные сроки — от семестра до учебного года.

Студенты поделились впечатлениями. Вот что они пишут кураторам:

«Пары не пропускаем, интересно ведут лекции, потому что всё после лекций переходим на практику.Проработали 2 дня в лаборатории, очень понравилось. Здесь оборудование очень продвинутое. Выявляли в молоке жир и белок, соматические клетки. По зоотехнии снимали промеры у кроликов. У университета есть классный проект «Растопи лёд». Это соревновании, которые проводятся каждый год, где все факультеты готовят номера на льду, а после проводятся веселые старты».