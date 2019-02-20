Студенты ЯГСХА о проекте «ВАМ «Вызов»: У меня поменялось мировоззрение

С целью развития инициатив студенческого актива Якутская ГСХА год назад приняла решение участвовать в проекте «Всероссийский конкурс молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования».

На участие в Конкурсе среди образовательных организаций высшего образования подано 2523 заявок от 380 вузов страны. Над оценкой каждого конкурсного проекта работали по 3 федеральных эксперта. Экспертиза проходила в режиме онлайн и была организована на платформе автоматизированной информационной системы «Молодежь России». Якутская ГСХА стал обладателем гранта в размере 500 000 рублей Всероссийского конкурса среди образовательных организаций высшего образования, в номинации «Поддержка студенческого самоуправления».

Актуальность данного Проекта «ВАМ «Вызов»» заключается в ее практической направленности на формирования кадрового потенциала, повышение профессиональных навыков студентов, формирование качеств квалифицированного специалиста, конкурентоспособной личности, умеющей работать в команде и обладать активной гражданской позицией, развитие студенческого самоуправления.

Проект уже реализован, и мы сегодня представляем Вам отзывы наших студентов.

Андреева Айыына Андреевна, студентка 1 курса колледжа технологий и управления группа организация общественного питания (ООП-18):

«В ноябре я на 3 дня поехала в посёлок Октемцы, где проходила встреча активной молодёжи. Честно, я поехала просто для того, чтобы отдохнуть от учёбы и мне сказали, что там будут кормить пять раз в день (смеётся). Там были студенты из всех факультетов и даже с филиала Академии. Нас разделили по командам. Я попала в команду светло-синих, там, в основном оказались ребята из ветеринарного факультета. У всех команд были свои инструкторы, которые проводили игры и вечернюю рефлексию. Особенно ярким событием для меня стал прием пищи! Наши инструкторы специально готовили для нас стилизованный прием пищи. Я никогда не думала, что буду обедать в стиле Disco. Благодаря этому проекту узнала много нового и полезного. Наш лектор Максим Сергеевич, который приехал из Крыма, рассказал о работе профкома и о важности студенческого самоуправления. Его лекции были очень интересными и познавательными для нас. Я очень довольна всем, что там происходило. Благодаря проекту познакомилась с многими ребятами. После него я выдвинула свою кандидатуру на пост старосты этажа в общежитии. И мы организовали студенческий актив Дома студентов № 1. Благодарю организаторов проекта ВАМ Вызов за то, что подарили прекрасные выходные. Очень хочется чтобы такие мероприятия проводились чаще.»

Евграфова Вероника Дмитриевна, студентка 1 курса, агротехнологического факультета, группа ПБР-18:

«Так насыщенно и незаметно прошли три дня! Я ничуть не жалею, что была частью этой встречи. Сначала было трудновато, но потом, уже со второго дня всё стало таким родным, что даже уезжать не хотелось. Спасибо всем, кто организовал такое масштабное мероприятие. Мы вам очень благодарны. Я зашла туда одним человеком, а вышла совсем другим. У меня поменялось мировоззрение. Для меня очень нужна была такая встряска, потому что в последнее время всё было очень серо и уныло. Так что, большое спасибо всем, что принесли в мою жизнь лучик солнца и тепла. Моя оранжевая команда ONE LOVE!»

Лев Слепцов, студент 1 курса инженерного факультета:

«Очень крутое мероприятие, организация на высшем уровне, коллектив вообще суперский начиная с инструкторов до лекторов и руководителя проекта. Получил кучу новой информации. Благодаря проекту понял, что хочу быть активистом и вступил в Штаб студенческих отрядов ЯГСХА. Сейчас мы с ребятами реализуем свои проекты. Спасибо за возможность участия на этой встрече!»

Марина Жиркова, студентка 4 курса, агротехнологического факультета:

«Три дня отдалённые от города, без интернета прошли наши выходные в Малой академии наук, п. Чапаево, Октёмцах. Я заметила, что со всех факультетов собрались одни первокурсники. На их фоне – я «старушенсия» со своим активом. Моя ошибка в том, что со своего факультета надо было взять первокурсников и развивать их. За все мое студенчество, это первый проект, который проходит в таком масштабном уровне. Спасибо Ирине Константиновне за такую возможность саморазвиваться студентам академии. Я человек, который был во многих школах, слётах и различного рода мероприятиях. И каждый раз я для себя узнаю что-то новое и развиваюсь. Этот проект не исключение. Мне очень жаль, что многие не понимают суть таких мероприятий. Ленятся, что-либо узнать или просто приехать, поиграть и познакомиться с новыми людьми. Огромное спасибо лектору Василине Лукиной за лекцию «Лидерство», помню два года назад услышала вашу лекцию, и забыла себе пометить таблицу «Важно и срочно», искала везде, но не нашла. А в этот раз успела сфотографировать, нарисовать в блокнотике. Во время проекта мы создали мини проект знакомств. Мы сами организовали мероприятие с конкурсами и дискотекой с целью поближе познакомить всех участников проекта. Это была пижамная вечеринка в спальном корпусе. Все прошло успешно, чему я очень рада».