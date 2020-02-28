Студенты-зооволонтеры Якутской ГСХА проводят «Уроки добра»

Поддержанный Фондом президентских грантов в 2019 году проект «Академия волонтера» продолжается в 2020 году.

Волонтеры Регионального волонтерского ресурсного центра «Академия волонтера» при поддержке Центра по работе с волонтерами Республики Саха (Якутия) в этом году проводят акцию «Уроки добра», а также семинары для владельцев и будущих владельцев домашних животных по правильному обращению с животными.

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Так, первые два «Урока добра» пошли в январе для учеников средней общеобразовательной школы №23 с углубленным изучением отдельных предметов. А вчера, 27 февраля, еще один «Урок добра» был организован в стенах общеобразовательной школы №3. Зооволонтёры рассказали детям о правильном обращении с животными и о своей благородной деятельности. Вместе с волонтерами на уроке участвовал пес Генерал, который в декабре прошлого года занял 2 место в конкурсе среди домашних животных в рамках Республиканского образовательного форума зооволонтеров «Тепло Севера».

Кроме акции «Уроки добра» волонтеры с января начали проведение семинаров для студентов, волонтеров, владельцев и будущих владельцев домашних животных. Первые два семинара по темам «Правила поведения с животными на примере собак», «Основные аспекты кормления домашних животных по анатомическим, видовым и возрастным особенностям» были проведены на базе Факультета ветеринарной медицины.

Следующий семинар пройдёт в марте для владельцев собак на тему «На что обратить внимание владельцам собак в связи с изменениями в законодательстве?», всех горожан приглашают принять активное участие.

О дате и месте проведения семинара будет опубликовано дополнительно.

