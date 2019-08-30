Студенты Якутской сельхозакадемии пройдут практику в оленеводческом стаде

В рамках заключенного договора Якутской ГСХА с МО «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)» Республики Саха (Якутия) об оказании ветеринарных услуг по оздоровлению от бруцеллеза домашних северных оленей и других ветеринарных работ составлена дорожная карта. В соответствии с этой дорожной картой, также по согласованию Департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия) студенты Факультета ветеринарной медицины Якутской ГСХА отправятся в Анабарский район с целью прохождения практики по оздоровлению от бруцеллеза северных оленей.

29 августа студенты получили подробный инструктаж, который провели начальник отдела трудоустройства и практики Александров Вячеслав Вячеславович, начальник отдела ТБ, ПБ, ГО и ЧС Евстафьев Роберт Андреевич, декан ФВМ, профессор кафедры паразитологии и эпизоотологии животных Протодьяконова Галина Петровна.

Кураторами практики назначены заведующий кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и гигиены, доцент Стручков Николай Афанасьевич и старший преподаватель кафедры паразитологии и эпизоотологии животных Захарова Ольга Ивановна.

30 августа студенты и преподаватели летят в село Саскылах Анабарского района, откуда их отправят к стадам. Студентам предстоит исследовать северных оленей на предмет заражения бруцеллезом и помогать ветеринарным специалистам. Они будут работать с тремя стадами, в каждом из которых около 2000 голов. Чаще всего массовое заражение оленей бруцеллезом происходит в период гона, так как одно больное животное может заразить других. В связи с этим необходимо проведение клинико-диагностического исследования оленеводческих стад, чем и будут заниматься участники практики.