Студенты Якутской балетной школы стали стипендиатами Светланы Захаровой

Впервые в Якутии, в канун Дня учителя, студенты II курса Якутской балетной школы (колледжа) им. А. и Н. Посельских Алисия ПАК и Иван ОДИНЦОВ стали стипендиатами благотворительного фонда звезды мирового балета, народной артистки России, лауреата Государственной премии России, прима-балерины Большого театра, этуаль Ла Скала Светланы ЗАХАРОВОЙ.

Алисия и Иван — победители и лауреаты всероссийских и международных балетных конкурсов, обладатели гранта Целевого фонда будущих поколений РС(Я).

В начале нового учебного года Иван Одинцов стал призером Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» Министерства культуры РФ в номинации «Хореографическое искусство», Алисия Пак победила в проекте «Большие и маленькие» телеканала «Россия-Культура», где приняли участие воспитанники профессиональных хореографических учебных заведений России.

В разные годы Алисия и Иван успешно прошли обучение в пяти образовательных сменах ОЦ «Сириус» в г. Сочи, созданного Фондом «Талант и Успех» по инициативе президента РФ В.В. ПУТИНА. В одной из смен класс мастера дала сама Светлана Захарова.

Поздравляем Алисию и Ивана, их родителей, педагогов — заслуженных артистов РС(Я) Дарию Ивановну ДМИТРИЕВУ, Рената Ивановича ХОН и весь коллектив Якутской балетной школы!