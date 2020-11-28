Студенты Якутского медколледжа — в финале чемпионата «Абилимпикс»

Студенты Якутского медицинского колледжа с 23 по 27 ноября приняли участие в финале VI Национального чемпионата «Абилимпикс» по 3 компетенциям — «Медицинский и социальный уход», «Медицинский лабораторный анализ», «Прикладная эстетика». Больше всего соревнований по компетенциям проходило именно на площадке медицинского колледжа.

По компетенции «Медицинский и социальный уход» было заявлено 37 участников из разных регионов. От нашей республики приняла участие Иванова Туйаара-Умсулгаана – студентка 2-го курса. Задания по данной компетенции заключались во введении инсулина инсулиновой ручкой, обучение пациента технике передвижения с использованием ходунков, обучение пациента пользованию глюкометром.

«Принимать участие в дистанционном формате, как оказалось, куда легче и удобнее: на площадке пребываешь один со своим «пациентом», а на камеры вообще не обращаешь внимания. Моя компетенция сейчас крайне важна для населения, особенно, в такое непростое время. Абилимпикс задает большую цель в моей жизни, мотивируя на дальнейшее развитие и новые достижения. Я получила много знаний и очень надеюсь, что в будущем это станет отличной подмогой в поиске профессии» — отметила участница.

По компетенции «Медицинский лабораторный анализ» участников по всей России — 8. Нашу республику представила Ильинова Чэмэлина — студентка 2 курса отделения «Лабораторная диагностика». Конкурсные задания заключались в микробиологическом исследовании смывов с рук, исследовании гематологического мазка, работе с нитрометром, приготовлении мазков крови. Конкурсантка спокойно, уверенно выполнила все требования. Она, напротив, отметила, что чувствовала волнение, так как защищала честь всей республики: «Было не сложно участвовать в дистанционном формате, ведь мы тренировались каждый день. По своей компетенции мы исследуем гематологический, клинический, бактериологический анализы, а также санитарную гигиену, что очень актуально сейчас. Этот конкурс дает мне возможность проявить свои способности, новые навыки и знания для моей будущей профессии».

Участников из всей России по компетенции «Прикладная эстетика» всего 4, среди которых соревновалась и Васильева Ньургуйаана. Задача конкурсантов заключалась в профессиональном косметическом уходе за телом и лицом. Наша конкурсантка уложилась в регламент:

«Работа по нашей компетенции помогает улучшить внешность людей, стать красивее и увереннее. В процессе работы нужно держать спину ровно, ноги и руки держать в правильном положении, чтобы удобнее было делать массаж. После этих процедур происходит процесс омоложения, расслабления. Я участвовала в «Абилимпикс» в прошлом году по компетенции медицинский и социальный уход, но потом преподаватели подтолкнули меня выбрать Прикладную эстетику, и не прогадали — я получила первое место на региональном этапе по данной компетенции. В будущем мечтаю стать косметологом» — рассказала Ньургуйаана.

Напомним, «Абилимпикс» — это система конкурсов профессионального мастерства среди людей с инвалидностью, национальное движение, формирующее инклюзивную культуру российского общества.

В Республике Саха (Якутия) региональный чемпионат «Абилимпикс» проводится с 2016 года. Для участия в Финале Национального этапа была сформирована сборная нашей республики в количестве 21 человек — победителей Регионального этапа. Соревновались участники по 18 компетенциям в трех возрастных категориях: школьник, студент и специалист. Поздравляем всех конкурсантов Финала VI Национального чемпионата «Абилимпикс», экспертов, и всех, кто принял участие в подготовке!