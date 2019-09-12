Студенты якутских вузов встретились с послом Киргизии

11 сентября в Северо-Восточном федеральном университете в рамках визита посла Киргизской Республики в РФ Аликбека ДЖЕКШЕНКУЛОВА состоялась встреча со студентами из Киргизии. Встреча прошла в актовом зале ученого совета УЛК. На мероприятии присутствовали студенты Агротехнологического, Инженерного факультетов и Факультета ветеринарной медицины Якутской государственной сельскохозяйственной академии Бердибай уулу Бекнияз, Эльдияр Какебаев, Касымкулов Солтоной, Тениз кызы Мадина и Урматова Жанылмырза.

В мероприятии участвовали проректор по довузовскому, педагогическому и дополнительному профессиональному образованию СВФУ Михаил ФЕДОРОВ, проректор по международному сотрудничеству СВФУ Владлен КУГУНУРОВ и руководитель службы по развитию межрегионального и международного сотрудничества Якутской ГСХА Галина ПОНОМАРЕВА.

Г-н Аликбек Джекшенкулов напомнил студентам историю их родины, которая, несмотря на ее сложную судьбу, состоялась как государство и уверенно налаживает международные связи со многими странами. Г-н посол подчеркнул, что двусторонние отношения между нашими странами находятся на очень высоком уровне, имеются большие, перспективные отношения в экономическом плане. Он отметил, что якуты и киргизы являются родственными народами и был рад, что представители «Солнечной Киргизии» учатся в братской республике, участвуют в олимпиадах и занимают призовые места.

В ходе встречи студентами был задан ряд вопросов, которые будут взяты под контроль делегацией Киргизской Республики. В основном, их интересовали возможность прохождения практики на родине и возможность учебы по обмену за границей. Г-н посол отметил, что, прежде всего, необходимо работать во благо своего народа.

В заключение г-н Джекшенкулов поблагодарил вузы за поддержку, призвал студентов всегда мыслить позитивно, пожелал им устроиться на хорошую работу и главное – быть счастливыми.

11-12 сентября г-н посол также планирует проведение ряда официальных встреч с руководством РС(Я), руководителями исполнительных органов государственной власти, организаций республики для дальнейшего обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества.