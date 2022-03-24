Студенты ЯКТиД примут участие в ювелирном конкурсе

23 марта Творческое объединение «Кындыкан» презентовало ювелирный конкурс студентам ЯКТиД. Студенты познакомились с деятельности Творческого объединения и представителями команды.

«Новое поколение очень осознанное, молодые ребята интересуются культурой родного края. Наше объединение заинтересовано в просвещении будущих профессионалов Якутии, студенты ЯКТиД – это молодые специалисты, которые могут изменить креативный мир Якутии. Задача взрослых, научить новое поколение мыслить сердцем, дать обширное поле и видение для профессионального роста, вдохновить студентов работать на благо республики, стать тем примером, который откликался у молодежи Якутии», — сказала автор проекта Кындыкан, Маргарита Попова.

Во время презентации Творческого объединения «Кындыкан» автор проекта обратилась с приветственным словом к студентам и преподавателям ЯКТиД. Маргарита Попова рассказала о направлениях и проектах, реализуемых Творческим объединением.

На встрече студенты-ювелиры смогли задать вопросы о конкурсе эскизов, организуемом совместно с АЛРОСА. Напомним, что в феврале компания запустила конкурс дизайнеров для создания этнической коллекции ювелирных украшений по мотивам эвенской сказки «Кындыкан». Одноименный проект по поддержке коренных малочисленных народов Севера.

Студентам ЯКТиД была презентована и передана сказка «Невероятная история Кындыкан», об особенностях работы со студентами-ювелирами и об учебной программе рассказала заведующая отделением «Декоративно-прикладного искусства», Токарева Ольга Алексеевна. Она отметила, что проект Кындыкан объединяет студентов и реализует важные инициативы для ювелирной среды и студентов-дизайнеров.

Следующая встреча Творческого объединения с молодежью Якутии пройдет 25 и 26 марта на Молодежном фестивале Muus Ustar по трекам анимация и ESG.

Подробнее о ювелирном конкурсе и условиях участия рассказала, Ольга Кондакова, дизайнер Творческого объединения «Кындыкан»: «Для ювелирного конкурса мы приглашаем дизайнеров, ювелиров, художников и представителей креативной и творческой индустрии. У конкурса нету ограничений, кроме уникальности работ. Мы ждем интересные эскизы для ювелирных изделий и коллекции на северную тематику».

Сроки сдачи конкурсных работ до 15 апреля включительно. Подать заявку и посмотреть подробные условия конкурса можно на сайте конкурса https://jewelry.kyndykan.com/ Объявление победителей состоится 29 апреля 2022 года.