Студенты ЯККиИ приняли участие в благотворительном концерте в поддержку ДНР и ЛНР

Студенты Якутского колледжа культуры и искусств им. А.Д. Макаровой приняли участие в благотворительном концерте в поддержку Донецкой и Луганской народных республик. Мероприятие состоялось 20 сентября в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского.

Участники народного ансамбля танца «Өркөн» (художественный руководитель – Алена Павлова), давно уже ставшего визитной карточкой ЯККиИ, представили зрителям одну из своих лучших композиций – «Кумысный танец». Помимо студентов-хореографов из ансамбля «Өркөн», в концерте были задействованы студенты третьего курса отделения «Социально-культурная деятельность», которые работали за кулисами в качестве ассистентов режиссера.

В программу концерта вошли выступления Варвары Аманатовой, Александра Бурнашова, Сахайи, ансамбля скрипачей «Виртуозы Якутии», вокального ансамбля «Туймаада», творческих коллективов Дома дружбы народов.

Как заявили организаторы, всего по итогам концерта было собрано порядка 250 тысяч рублей. Все собранные средства были переданы для оказания помощи нуждающимся жителям ДНР и ЛНР.