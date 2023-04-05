Студенты ЯККиИ – лауреаты международного фестиваля-конкурса «Санкт-Петербургские вечера»

1 и 2 апреля 2023 года в г. Санкт-Петербург состоялся Международный фестиваль-конкурс искусств «Санкт-Петербургские вечера».

В конкурсе приняли участие студенты 4 курса отделения «Хоровое дирижирование» Якутского колледжа культуры и искусств им. А.Д. Макаровой Созонова Айыына и Латышев Андрей.

Студенты участвовали в конкурсе по номинациям «Академический вокал» и «Современный вокал». Айыына выступила с произведениями К. Герасимова «Сардаана сибэкки», А. Файрушиной «Кыыс тойуга», Андрей – Г. Григоряна «Сахам сирэ», А. Пахмутовой «Русский вальс». Студентов ЯККиИ сопровождала преподаватель Снежана Турантаева, которая выступала в качестве концертмейстера, руководитель – заведующая отделением «Хоровое дирижирование» ЯККиИ Лариса Егорова.

Жюри состояло из именитых музыкантов-профессионалов: Константин Чувашев, Гурген Манукян, Жанна Байбакова, Борис Тараканов, Сергей Осколков, Амулана Очирова. Жюри отметило высокий уровень выступлений, оценило технику исполнения, сложность выбранного произведения, индивидуальный подход к интерпретации произведения, манеру исполнения и личный стиль. Все участники награждены именным дипломом международного образца, педагоги – благодарственными письмами.

По итогам конкурса дуэт Айыыны Созоновой и Андрея Латышева стал Лауреатом III степени по номинации «Академический вокал» и Лауреатом I степени по номинации «Современный вокал».

Желаем нашим победителям вдохновения, новых побед, творческих высот!