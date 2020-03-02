02.03.2020
16:30
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Культура & Образование

Студенты ЯГСХА смогут получать сразу два диплома – российский и казахстанский

Якутская ГСХА продолжает активную работу по международному сотрудничеству с вузами разных стран. Благодаря системной работе, проведенной под руководством ректора, народного депутата Якутии Ивана Слепцова, студенты и магистранты ЯГСХА при окончании вуза смогут получать сразу два диплома – российский и казахстанский. 

С 26 по 29 февраля делегация Якутской ГСХА работала в Республике Казахстан, по итогам выезда подписаны двусторонний меморандум с Северо-Казахстанским государственным университетом и договор о сотрудничестве с Казахским национальным аграрным университетом г. Алматы. 

Решение заключить договор о совместных двудипломных магистерских программах, обеспечивающей квалификацию магистра было принято с целью укрепления академического сотрудничества в сфере высшего образования.

 «Эта возможность стала реальной благодаря взаимодействию, налаженному между нашей Академией и Северо-Казахстанским госуниверситетом (СКГУ), в частности, подписанному двустороннему меморандуму. Студенты, обучающиеся по программе двойного диплома, получат дипломы двух университетов. Так как Северо-Казахстанская область является аграрным регионом, приоритет при подготовке специалистов отдается аграрной отрасли. В первую очередь, мы заинтересованы в обмене опытом с СКГУ в области науки и подготовки кадров. Я убежден, что сотрудничество с передовым аграрным казахстанским вузом придаст новый импульс развитию нашей Академии», сообщает Иван Слепцов, комментируя событие. 

 «В рамках партнерства будут подготовлены специалисты в области сельского хозяйства, животноводства и экономики. Потенциальным заявителям будут предложены направления, в которых они могут получить два диплома. Студенты магистранты будут обучаться по двусторонней программе 2 года (4 семестра), комментирует декан Агротехнологического факультета СКГУ Алтын Шаяхметова. 

По итогам выполнения совместной образовательной магистерской программы выпускникам присуждаются квалификации: магистра по направлениям «Агрономия» или «Зоотехния» в ФГБОУ ВО Якутская ГСХА и магистра сельского хозяйства по специальности «Агрономия», «Технология производства продуктов животноводства». 

Кроме того, будут осуществляться с факультетом истории, экономики и права СКГУ образовательные программы бакалавриата по направлениям подготовки: «Сельскохозяйственные науки и биоресурсы. Экономика и управление», «Сельское, рыбное и лесное хозяйство. Бизнес и управление», срок обучения — 4 года. По итогам выполнения совместной образовательной программы бакалавриата выпускникам присуждаются квалификации: бакалавр экономики и бакалавра сельского хозяйства. 

 Также в рамках выезда заключен договор с Казахским национальным аграрным университетом, г. Алматы. Основные цели договора – содействие укреплению академического сотрудничества в области научных исследований, международных грантов, последипломного образования, реализации программ двойного диплома, обеспечения качества образования, институционального развития, распространения информации и обмена студентами и научными и педагогическими кадрами.

 Основные работы по реализации совместной работы начнутся с мая этого года. Так в целях повышения квалификации, обмена опытом в Якутию приедут преподаватели с Казахского национального аграрного университета. Также планируется направление магистрантов и преподавателей с Якутской ГСХА для учебы, стажировки в данном вузе.

 Помимо этого ежегодно студенты из Северного Казахстана в течение одного семестра обучаются в России, в том числе – в Якутии. Студенты Якутской ГСХА в этом году на тот же срок поехали обучаться в город Петропавловск Республики Казахстан. В этом году 4 студента пройдут обучение в стенах СКГУ.

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 В целом по результатам поездки делегации Якутской ГСХА поставлены очень важные задачи о совместной работе с двумя ведущими вузами Республики Казахстана по подготовке высококвалифицированных кадров в сфере АПК.

Фото: Пресс-служба Якутской ГСХА
Источник: Пресс-служба Якутской ГСХА
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