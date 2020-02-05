Студенты ЯГСХА получат знания в лучшем аграрном вузе страны

Согласно Договору о сотрудничестве в сфере образования и науки между Ставропольским государственным аграрным университетом и Якутской государственной сельскохозяйственной академии, в Ставрополь прибыла делегация студентов для прохождения обучения на протяжении всего второго семестра.

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Для обучения в Ставропольский ГАУ прибыли 10 студентов второго и третьего курса. Делегацию сопровождали:

· проректор по учебно-воспитательной работе Якутской ГСХА — Мотрена Николаевна ХАЛДЕЕВА;

· проректор по научной работе и инновациям Якутской ГСХА — Константин Константинович КРИВОШАПКИН;

· заведующий ветеринарной клиникой Якутской ГСХА –Николай Ильич ТАРАБУКИН.

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Гостей из Якутии провели по территории лучшего аграрного вуза страны, продемонстрировали уникальную материально-техническую базу, современный спортивно-оздоровительный комплекс, просторный студенческий городок.

Затем состоялось небольшое собрание с руководством Ставропольского ГАУ. С приветственным словом к гостям обратились:

· врио ректора Ставропольского ГАУ, профессор – Иван Вячеславович АТАНОВ;

· врио проректора по научной и инновационной работе Ставропольского ГАУ – Алексей Николаевич БОБРЫШЕВ.