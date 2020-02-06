06.02.2020
17:53
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Культура & Образование

Студенты ВШМ с успехом выступили в Корее

С 26 января по 2 февраля 2020 года, для четверых студентов Высшей школы музыки РС(Я) состоялись гастроли по городам Республики Корея: Сеул, Тхонъён, Тэгу, в составе сводного симфонического оркестра.

Концерты проходили в самых престижных залах этих городов, от камерных до больших концертных. Студентами было отмечено, что каждый зал был очень интересен своим интерьером и обстановкой, а также имел хорошую акустику и прекрасно оснащенное сценическое пространство. Самым большим залом, где выступил оркестр, стала «Лотхемарта». Концерт в «Лотхемарте» прошел с большим успехом.

В последний день гастролей студенты дали сольный концерт, который прошел на ура. «Они очень понравились корейской публике», отмечают в ВШМ.

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Анастасия Федорова (скрипка), 3 курс Кафедры концертных струнных инструментов Высшей школы музыки РС(Я) (институт) им. В.А. Босикова:

— Залы почти всегда были полными, корейская публика видимо очень любит концерты классической музыки и это очень радует! Любая поездка, любые гастроли — это новый опыт новые эмоции, багаж новых знаний! Мы хотели сказать спасибо за этот опыт нашей школе, ректору и мы хотим выразить огромную благодарность за возможность ездить на гастроли и набираться опыта, так же мы не хотели бы останавливаться на достигнутом, и дальше ездить в другие страны как для сольных концертов, так и в качестве артиста симфонического оркестра!

Фото: ВШМ РС(Я)
Источник: Пресс-служба ВШМ РС(Я)
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