Студенты ВШМ с успехом выступили в Корее
С 26 января по 2 февраля 2020 года, для четверых студентов Высшей школы музыки РС(Я) состоялись гастроли по городам Республики Корея: Сеул, Тхонъён, Тэгу, в составе сводного симфонического оркестра.
Концерты проходили в самых престижных залах этих городов, от камерных до больших концертных. Студентами было отмечено, что каждый зал был очень интересен своим интерьером и обстановкой, а также имел хорошую акустику и прекрасно оснащенное сценическое пространство. Самым большим залом, где выступил оркестр, стала «Лотхемарта». Концерт в «Лотхемарте» прошел с большим успехом.
В последний день гастролей студенты дали сольный концерт, который прошел на ура. «Они очень понравились корейской публике», отмечают в ВШМ.
Анастасия Федорова (скрипка), 3 курс Кафедры концертных струнных инструментов Высшей школы музыки РС(Я) (институт) им. В.А. Босикова:
— Залы почти всегда были полными, корейская публика видимо очень любит концерты классической музыки и это очень радует! Любая поездка, любые гастроли — это новый опыт новые эмоции, багаж новых знаний! Мы хотели сказать спасибо за этот опыт нашей школе, ректору и мы хотим выразить огромную благодарность за возможность ездить на гастроли и набираться опыта, так же мы не хотели бы останавливаться на достигнутом, и дальше ездить в другие страны как для сольных концертов, так и в качестве артиста симфонического оркестра!
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