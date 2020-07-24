Студенты в Якутске сняли сериал. Он набрал 440 тысяч просмотров

Сценарий сериала писался в общежитии.

Молодёжь, да и наверняка люди постарше, с интересом смотрели ситком «Дьыл5ам бэлэ5э» («Подарок судьбы») на YouTube. Многие интересовались, кто же снял такой весёлый и увлекательный сериал про жизнь друзей-студентов. Sakhalife встретился с автором сериала Андреем АНТОНОВЫМ и взял у него эксклюзивное интервью.

— Как возникла идея сериала?

— Идея снять сериал пришла спонтанно, вечером после учебы я предложил подруге Ньуккусу и ребятам снять свой сериал.

— Проводился ли кастинг или сценарий писался под конкретных исполнителей ролей?

— Сценарий написали четыре студента — Ньургуйаана ПАВЛОВА, Алина ТАРАСОВА, Саргылаана САВВИНА, Айаал КАРМАНОВ. После того, как сериал был готов, начали искать похожих по образу актеров. Это был скорее не кастинг, а набор, в котором были задействованы друзья и знакомые. Снимали же сериал на голом энтузиазме.

— Как думаешь, как зритель воспринял вашу работу?

— Когда все начиналось, я думал набрать 50 тысяч просмотров за весь сезон, но сериалом заинтересовалось намного больше людей, чем я себе представлял, и просмотры набрали почти 440 тысяч за сезон, зрителям очень понравилось, но конечно есть и отрицательные комментарии, их мы воспринимаем как конструктивную критику.

— Сценаристы отталкивались от реальных случаев?

— Что-то было взято из реальной жизни, что-то придумано. Писали в общежитии, каждый день после учебы. Собирались иногда в моей комнате, но чаще всего – в кабинете студенческого совета общежития 9/2.

— Сколько серий уже вышло?

— Серий вышло 9 основных по сюжету и плюс ещё дополнительный, статистика просмотров на сегодня – 448 тысяч, подписчиков почти 8 тысяч и показов 3,2 млн. Признаться, это невероятные цифры!

— Случались ли смешные и интересные случаи при съемках?

— Да, конечно бывали, и много раз, например, одну сцену переснимали 20 раз из-за того что Женя, исполнитель роли Эрчима, смеялся каждый раз, когда снимали серьезную сцену, но с 20 попытки у нас получилось (смеется).

— У сериала будет второй сезон?

— Второго сезона, к сожалению, не будет, потому что сценарий завершили. Возможно в будущем снимем короткометражку, которая подробно раскроет каждого героя по отдельной сюжетной линии. Сериал можете посмотреть по ссылке https://www.youtube.com/c/Дьыл5амБэлэ5э, где доступны все серии!

