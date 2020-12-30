Студенты Усть-Алданского техникума прошли обучение на базе АГАТУ

Студенты Усть-Алданского техникума Валерия Крылова и Варвара Баишева прошли тренировки участников республиканского этапа чемпионата WSR «Молодые профессионалы» по компетенциям: «Кондитерское дело» и «Хлебопечение» в лаборатории «Поварское и кондитерское дело» на базе АГАТУ.

Обучение прошло под чутким руководством тренеров колледжа технологий и управления, а также при участии победителя российского этапа WSR «Молодые профессионалы» Степана Кириллина и опытного кондитера Трофимовой Анастасии Валерьевны. Во время обучения были отработаны технология изготовления конфет ручной работы, освоены приемы моделирования изделий из шоколада.

Степан Игоревич отметил: «Всем начинающим участникам следует обратить внимание на чистоту работы. Как обычно бывает, многие пропускают этот важный момент. Необходимо правильно планировать свои тренировки. К примеру, можно тренироваться месяцами без должного отдыха, а во время конкурса допускать самые простые ошибки. В конце добавлю, что кулинария – это творчество! Наш северный край богат ягодами. Именно поэтому, можно готовить шоколадные конфеты с уникальной начинкой. К примеру, я никогда не пробовал конфету с начинкой из морошки, земляники, голубики. Молодым талантам советую всегда и везде быть начеку, потому что идеи вокруг нас!».

Сотрудничество между учебными заведениями в деле подготовки участников чемпионата WSR «Молодые профессионалы» будет продолжено в 2021 г.