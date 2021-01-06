Группа студентов требует от учебного заведения расторжения договора

В производстве Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) находится дело 2-12277/2020 по иску Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) к ПОУ «Якутский торгово-экономический колледж потребительской кооперации им. К.О. Гаврилова» о защите интересов группы лиц.

В исковом заявлении указано, что ПОУ «Якутский торгово-экономический колледж потребительской кооперации им. К.О. Гаврилова» не выполнила свои обязательства по их обучению по образовательным программам среднего профессионального образования.

Дополнительно к иску присоединились 10 заявителей.

Следующее судебное заседание назначено на 21 января 2021 года.

Группа заявителей потребовала от учебного заведения расторжения договора на оказание образовательных услуг, а также компенсации материального и морального вреда.