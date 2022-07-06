Студенты СВФУ в Мирном обучаются востребованным инженерным специальностям

Обучение в Мирнинском Политехническом институте Северо-Восточного федерального университета дает возможность пройти практики на нефтегазовых и горных месторождениях с последующим трудоустройством в компаниях мирового уровня. О том, как сейчас проходит приемная кампания в филиале рассказал директор Александр Семенов.

«Приемная кампания в Мирнинском Политехническом институте началась 20 июня. На сегодняшний день обучением в столице алмазного края активно интересуются абитуриенты как из республики, так и из различных регионов: Еврейской автономной области, Алтайского края, а также из стран СНГ: Таджикистана, Кыргызстана и других. Бюджетные места – немаловажный аспект при выборе университета», – подчеркивает Александр Семенов.

В 2022 году филиал приглашает выпускников средних школ, колледжей, училищ и техникумов по очной форме обучения по 4 направлениям бакалавриата. В общей сложности МПТИ примет 140 студентов-очников на бюджетное обучение. «Главное преимущество обучения в МПТИ – получение профессии по востребованным инженерным и IT специальностям в непосредственной близости от крупных промышленных предприятий, возможность прохождения практики на нефтегазовых и горных месторождениях с последующим трудоустройством в компаниях мирового уровня: Алроса, Роснефть и Газпром», – отмечает Александр Семенов.



Третьекурсник Константин Прохоров изучает в МПТИ (ф) СВФУ нефтегазовое дело. «Возможности в институте очень большие, в частности, развиваться в культурной деятельности. Институт дает показать себя в таких мероприятиях, как «Студенческий марафон», «Театральная весна», в международных соревнованиях и многих других. Здесь много различных повышенных стипендий, в том числе корпоративная стипендия ТЮНГД на нефтегазовом деле. Я советую абитуриентам поступать в МПТИ, думаю, не пожалеют».

Отметим, среди направлений подготовки филиала – «Нефтегазовое дело», «Педагогическое образование», «Филология» и специальности «Горное дело» («Горные машины и оборудование», «Подземная разработка рудных месторождений», «Электрификация и автоматизация горного производства»).

Большой интерес вызывает заочное обучение по направлению «Электроэнергетика и электротехника» и специальности «Горное дело».