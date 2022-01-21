21.01.2022
18:08
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Образование

Студенты СВФУ до марта будут учиться на дистанте

Ректор СВФУ Анатолий Николаев в аккаунте в Инстаграм сообщил, обучение студентов с понедельника переходит на дистант:
— В связи с ростом заболеваемости #covid_19 в Якутске подписал приказ о переводе образовательного процесса с 24 января до 1 марта 2022 года на дистанционный формат. Согласно документу, на дистант уйдут все студенты СВФУ, кроме обучающихся медицинского института.

Дистанционное обучение — вынужденная мера в целях обеспечения безопасности, профилактики и нераспространения коронавируса, в том числе нового штамма «омикрон». Руководители учебных подразделений проинструктированы и владеют всей необходимой информацией. Учебный процесс продолжится в полном объеме онлайн. Прошу студентов ответственно подойти к учебе, с пониманием отнестись к возникшей ситуации.

Источник: @nikolaev_rectorиsvfu_news
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