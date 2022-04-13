Студенты ССУЗов сразились в волейбол на призы депутата

8 и 9 апреля прошло первенство по волейболу среди ССУЗОВ г. Якутска на призы депутата по Алексеевскому избирательному округу Якутской городской Думы, заслуженного врача РС(Я) ВАСИЛЬЕВА Николая Николаевича. XIV первенство посвящено 100-тию ЯАССР и 200-летию представительного органа местного самоуправления Якутской городской Думы.

В соревнованиях приняли участие девять команд средних специальных учебных заведений Якутска. В этом году первенство проводится в четырнадцатый раз, целью проведения соревнования является привлечение студентов к активным занятиям физической культурой и спортом, пропаганда ЗОЖ и популяризация волейбола.

На торжественном открытии Николай Васильев выразил слова благодарности руководителям учебных заведений, которые предоставили спортивные площадки — директору Якутского сельскохозяйственного техникума Андрею Петровичу САМСОНОВУ и директору Якутского колледжа связи и энергетики им. П.И. Дудкина Гаврилу Иннокентьевичу СЕМЕНОВУ, также за организационную работу тренерской команде.

«Волейбол — один из самых доступных видов спорта, являющийся отличным средством приобщения молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом, к активному отдыху. Еще одной важной особенностью игры является разнообразие двигательных действий, которые оказывают активное влияние не только на ловкость, координацию и быстроту мышления, но и положительно влияет на работу сердечно – сосудистой, и дыхательных систем, укрепляют костную систему, развивают подвижность суставов, повышают силу и эластичность мышц», — отмечает главный врач ЯРКБ Николай Васильев.

Бурная разминка показала, что все настроены на победу и готовы бороться за каждое очко. Серьезный подход студентов к волейболу был виден уже в первой игре, каждый различными способами не давал упасть мячу на своей площадке.

Последняя игра была самой волнующей. Мощные, точные подачи и хладнокровные мягкие обманные ходы — вот чем был наполнен матч за первое место. Но, как бы команды не старались, первое место только для одной. В завершении насыщенного спортивного дня определились победители и призеры соревнований.

В упорной борьбе среди девушек победила яркая команда Якутского сельскохозяйственного техникума, второе место заняла команда будущих медиков Якутского медицинского колледжа, а на третьем почетном месте команда энергичных, волевых девушек Якутского колледжа связи и энергетики им. П.И. Дудкина

У юношей также развязалась упорная борьба за победу, но пальму первенства отстояла дружная, сплоченная команда Якутского медицинского колледжа. Вторыми были студенты Якутского индустриально-педагогического колледжа, замкнули пьедестал юноши Якутского сельскохозяйственного техникума.

Море эмоций, отличное настроение и спортивный отдых, вот чем наградила волейбольная площадка всех посетителей. А победители первенства награждены кубками, медалями, специальными призами и почетными грамотами. По словам самих участников, игры прошли очень динамично и зрелищно. Организаторы отмечают, что с каждым годом волейбол среди ССУЗОВ все больше и больше становится популярным. Постоянно появляются новые, подающие надежды молодые игроки.