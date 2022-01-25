Студенты спешат на помощь! 319 студентов-медиков направлены для работы в период подъема COVID-19

В связи с ростом количества новых случаев коронавирусной инфекции в городе Якутске в поликлиниках столицы и на Станции скорой медпомощи наблюдается резкое увеличение обращений, очередей и ожидание врачей. Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) просит жителей Якутска отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и напоминает, что при наличии неотложного состояния необходимо обращаться по телефонам: 103, 112, 122, а при легкой степени течения ОРВИ – обращаться по месту прикрепления.

Симптомы коронавируса:

— повышенная температура;

— общая слабость;

— кашель;

— мышечные боли;

— затрудненное дыхание;

— одышка.

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ Г.ЯКУТСКА:

— Медицинский центр г.Якутска – 500-003, 122 добавочный 4;

— Поликлиника №1 – 31-90-93, 122 добавочный 1;

— Якутская городская больница №2 – 21-96-95, 122 добавочный 2;

— Якутская городская больница №3 – 122 добавочный 0, 505-509 добавочный 1,

— Республиканская клиническая больница №3 – 507-211, 122 добавочный 3

В целях оказания бесперебойной неотложной медицинской помощи, обслуживания вызовов на дому медицинским организациям города Якутска на безвозмездной основе министерствами и ведомствами предоставлены 63 ед. автотранспорта. Ожидается предоставление 14 ед. автотранспорта.

Также для работы в медицинских организациях на период подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекцией направлены 319 студентов медицинского колледжа и медицинского института СВФУ им. М.К. Аммосова, в том числе 24 волонтера. Высвобождающие медицинские работники республиканских/районных медицинских организаций при сокращении плановой помощи и диспансеризации направляются в поликлиники медицинских организаций и на станции/отделения скорой медицинской помощи. Так, в настоящий момент привлечено дополнительно 80 врачей и фельдшеров.

Для жителей с ковидной симптоматикой открыты дополнительные отдельные входы в медицинских организациях г. Якутска. В данные отделения приглашаем граждан:

1. Имеющих симптомы ОРВИ (температура ниже 38°, есть возможность самостоятельно приехать в поликлинику) — для назначения лечения, сдачи ПЦР на COVID-19, оформления листка нетрудоспособности.

2. Лиц, контактных с больными COVID-19, имеющими положительные результаты ПЦР — для сдачи ПЦР-теста.

3. Выздоравливающих — для контрольного ПЦР, закрытия листка нетрудоспособности.

Если человек едет из дома, напоминаем, что нежелательно пользоваться общественным транспортом.

У пациентов бывают разные состояния, требующие вызова скорой медицинской помощи. Высокая температура – одна из самых распространенных причин вызова скорой.

Если речь идет о 38 градусах и имеются такие симптомы, как кашель или насморк, то пациенту следует обратиться в поликлинику к участковому терапевту, а не в скорую. Дело в том, что бригады «скорой помощи» не вправе назначать лечение и выписывать рецепты, больничные листы.

Министерство здравоохранения Якутии напоминает, что необходимо строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, в том числе обязательно использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, транспорте, торговых центрах.