25.01.2020
16:59
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Общество

Студенты сняли ролик с поздравлением

Учащаяся молодежь из Первичной профсоюзной организации студентов СВФУ, Якутской ГСХА, ZEMA РМОО Объединение Молодежных Организаций Улусов (районов) Якутии, Молодой Гвардии «Единой России», Объединенный старостат СВФУ сняли поздравление с днем студента!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dczQdH-mzeU&feature=youtu.be
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