Студенты обсудили вопросы сохранения культурного наследия Якутии

14 апреля 2022 года в Историческом зале Национальной библиотеки РС (Я) состоялась встреча, приуроченная к Году культурного наследия народов России и 100-летию Якутской АССР. В мероприятии приняли участие руководитель Департамента Республики Саха (Якутия) по охране объектов культурного наследия Николай МАКАРОВ, доценты кафедры культурологии Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ СВФУ им. М.К. Аммосова – кандидат культурологии Саргылана НИКИФОРОВА, автор проекта — кандидат искусствоведения Татьяна ПАВЛОВА-БОРИСОВА и студенты Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ СВФУ им. М.К. Аммосова и Якутского колледжа культуры и искусств.

«Культурологические встречи» проводятся в Национальной библиотеке РС (Я) на регулярной основе и призваны знакомить общественность республики с актуальными вопросами развития культуры Якутии на современном этапе.

В этот раз встреча была приурочена к Году культурного наследия в Российской Федерации и на ней обсуждались вопросы сохранения культурного наследия в нашей республике, его изучение, популяризация среди широких слоев населения.

В своем выступлении «О состоянии дел в сфере охраны культурного наследия РС (Я)» Николай Макаров проанализировал проблемы и пути сохранения объектов культурного наследия нашей республики. Он отметил, что работа Департамента с 2019 г. показывает положительную динамику по привлечению финансирования для реставрации объектов культурного наследия, что развивается меценатское и добровольческое движение по курированию памятников и священных мест в Якутии.

Саргылана Никифорова осветила важность сохранения памяти народа- доклад «Память в гетеро-, иеро-, у- топиях» вызвал обсуждение у участников. Докладчик обратила внимание на то, что культурное наследие народа локализуется во времени и пространстве и вне этих границ оно теряет смысл и ценность. Данный фактор необходимо учитывать при формировании ответственного отношения к прошлому народа, которое необходимо популяризировать в современных условиях, раздвигая границы исторического времени.

Выступления студентов и молодых исследователей кафедры культурологии Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ были интересны и актуальны. Евдокия РОЖИНА рассказала о «Традиционном обереге как культурном наследии народа: вопросы интерпретации».

Василий УВАРОВ занимается «Проблемами исторической реконструкции объекта культурного наследия в местности Бадымты» на своей малой родине. Магистрант получил конкретные рекомендации от руководителя Департамента Республики Саха (Якутия) по охране объектов культурного наследия Николая Макарова прямо во время встречи и были намечены пути дальнейшего взаимодействия по этому вопросу.

Проблемам деревянное зодчества XVII века в Якутии и реконструкции Ленского острога посвятил свое выступление Александр ЯКОВЛЕВ, проиллюстрировав его видеоматериалами. Работы магистрантов кафедры культурологии заинтересовали участников встречи, вызвали неподдельный интерес. Было принято решение о дальнейшем взаимодействии и сотрудничестве по вопросам сохранения и изучения памятников и объектов культурного наследия Республики Саха (Якутия).

Все участники встречи остались едины во мнении, что важнейшим направлением и эффективным путем сохранения культурного наследия народов Якутии является широкая культурно-просветительская деятельность среди общественности, работников сферы культуры и подрастающего поколения.