27.12.2020
12:14
543
Коронавирус
Студенты-медики заражают…
В медицине случайных людей не бывает. Уходящий год подтвердил это. Коронавирус — тяжелое испытание всех человеческих возможностей. А еще «коронавирус — прекрасный барометр эмоционального состояния в трудное время», — утверждает Якутский медицинский колледж на своей странице в Инстаграм.
Студенты колледжа выпустили поэтический сборник с неоднозначным, но самым актуальным звучанием в данное время — «CORONAVERSE» , 49 творческих работ: «Каждый ощущает его по-своему, у каждого свои реакции, свои чувства и мысли. Но, собранные Вместе, написанные в коронавирусные дни- это отражение состояния Души».
«Творчество заразительно — распространяйте его!» — прозвучал призыв от студентов-медиков.
Фото: Из архива SAKHALIFE.RU
Источник: Инстаграм
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