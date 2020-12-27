Студенты-медики заражают…

В медицине случайных людей не бывает. Уходящий год подтвердил это. Коронавирус — тяжелое испытание всех человеческих возможностей. А еще «коронавирус — прекрасный барометр эмоционального состояния в трудное время», — утверждает Якутский медицинский колледж на своей странице в Инстаграм.

Студенты колледжа выпустили поэтический сборник с неоднозначным, но самым актуальным звучанием в данное время — «CORONAVERSE» , 49 творческих работ: «Каждый ощущает его по-своему, у каждого свои реакции, свои чувства и мысли. Но, собранные Вместе, написанные в коронавирусные дни- это отражение состояния Души».

«Творчество заразительно — распространяйте его!» — прозвучал призыв от студентов-медиков.