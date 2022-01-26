Студенты медицинских колледжей республики работают волонтерами

В последние годы начало пандемии коронавируса показало насколько человечество нуждается в помощи волонтёров. Буквально по всей стране люди стали помогать врачам, борющимся за жизнь пациентов, а также пенсионерам и гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Сфера образования Республики Саха (Якутия) не стоит в стороне от этой практики. В эти дни с обострением нестабильной эпидемиологической ситуации на территории всей республики, всё больше студентов и работников профессиональных образовательных организаций, в частности медицинских колледжей республики (Якутский медицинский колледж, Нерюнгринский медицинский колледж, Алданский медицинский колледж, Жатайский техникум) вовлекаются в волонтерскую деятельность. Так, более 300 отважных студентов Якутского медицинского колледжа встали на борьбу против новой короновирусной инфекции Covid19. О том, как работают волонтеры-медики нам рассказала заместитель директора Якутского медицинского колледжа Степанова Анастасия Дмитриевна:

— Почти все медицинские организации, это и поликлиники, стационары, центральные районные больницы просят в качестве волонтеров наших студентов. Мы сейчас формируем окончательные списки кто, где работает. Фактически студенты не только вносят вклад в общее дело по борьбе с распространением коронавируса, но и развивают свои профессиональные навыки. Наши студенты работают в колл-центрах, регистратурах, приемных покоях, фильтрах. Студенты лабораторной диагностики работают в лабораториях. Некоторые студенты, рискую своим здоровьем, помогают врачам, работающим в красной зоне. Есть студенты, которые помогают проводить фильтр в аэропорту у прибывших граждан. Таким образом, из нашего колледжа очень много студентов задействовано в этой работе. Они работают с утра по позднего вечера наравне с врачами. Поэтому хотелось бы, чтобы руководители рассмотрели возможность оплаты труда наших студентов.

Первый заместитель министра образования и науки РС (Я) Михаил Юрьевич Присяжный сказал, что работа волонтером-медиком может стать началом карьеры врача:

— Для студентов медицинских колледжей республики волонтерская работа по данному направлению может стать началом медицинской карьеры. Я думаю, что это хорошая возможность для студентов-медиков попробовать себя на практике. Чтобы стать хорошим врачом, действительно надо сначала стать волонтером-медиком для того, чтобы помочь нуждающимся людям. Я хочу поблагодарить каждого студента-волонтера и отметить, что они правильно начинают свой путь в профессии. Немаловажным является тот факт, что в ходе работы студенты-волонтеры будут закреплять свои профессиональные навыки в реальной практике под контролем опытных наставников.

Также Министерство образования и науки РС (Я) оказывает непосильную помощь в борьбе против пандемии. Так, на днях по приказу министра образования и науки РС (Я) Ирины Павловны Любимовой все системные администраторы подведомственных организаций министерства задействованы в работе колл-центров. Помощь будет оказана в виде предоставления необходимой мебели, техники и автотранспорта учреждениям здравоохранения республики.