Студенты культуры отметили День первокурсника

В Якутии в учебные заведения культуры поступили 455 человек.

Студенты учебных заведений культуры поставили свои автографы в стенах Русского драмтеатра в Якутске. Здесь традиционно состоялся День первокурсника, организуемый Институтом геокультурного развития Министерства культуры и духовного развития республики.

Всего в вузы и колледжи сферы культуры поступило 455 якутян, в том числе 47 — на целевые места.

Старшекурсники поздравили первокурсников концертом.

Трудно переоценить значение культуры, особенно в нынешние времена, когда на основе своих традиций, славного прошлого народы страны должны сплотиться ради своего суверенитета и процветания. Отрадно, что в республике кадровая работа в культурной сфере отлажена и успешно реализуется.

Как сообщает пресс-служба Минкультуры, первокурсников приветствовала заместитель министра культуры и духовного развития Марина Силина:

— Студенческие годы самые запоминающиеся, лучшие для любого молодого человека. Вы приобретете свои творческие профессии, вольётесь с большую семью работников культуры и искусства Якутии. Большой проект «Пушкинская карта» поможет вам наполнить свой досуг интересными событиями – посещать за счет федеральных средств выставки, концерты, спектакли, кино. Как музыкант я желаю вам не успокаиваться, быть творческими, ставить перед собой цели и достигать их. Вам в этом помогут ваши педагоги. И пусть музыка всегда будет с вами, — отметила Силина.

По традиции Марина Силина на символичной картине «Автограф первокурсника 2022 года» рядом с автографами первокурсников оставила запись этого года в виде скрипичного ключа, отметив, чтобы этот ключ стал ключом к открытию новых знаний.

Участие в мероприятии приняли студенты АГИКИ, Высшей школы музыки, Якутского колледжа культуры, Якутского музыкального колледжа, Якутского балетного училища, Якутского художественного училища.