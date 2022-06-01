Студенты КИТ СВФУ разрабатывают собственные IT-проекты

Специальность «Информационные системы и программирование» колледжа инфраструктурных технологий Северо-Восточного федерального университета реализуется по трем профилям – программист, специалист по информационным системам и разработчик веб и мультимедийных приложений. В предстоящем учебном году колледж наберет 130 абитуриентов на бюджетные места.

Программа готовит усидчивых, терпеливых, целеустремленных выпускников, которые к завершению обучения умеют использовать и создавать компьютерные программы, знают необходимые языки программирования, говорит преподаватель кафедры эксплуатации и обслуживания информационных систем КИТ Мария Грязнухина. Отметим, специальность «Информационные системы и программирование» входит в список ТОП-50 наиболее востребованных на современном рынке труда.

В 2022-23 учебном году на эту специальность выделено 130 бюджетных мест и 25 коммерческих. Практики для студентов проходят на базе организаций, которые также являются крупными работодателями колледжа. Например, в ООО «Информационно-технический центр», IT-компании «Цитрус», ПАО «Сбербанк России», Государственном комитете РС(Я) по занятости населения и других. Кроме того, выпускники могут трудоустроиться практически в любых организациях, так как цифровизация, автоматизация и программирование внедрены во все отрасли, подчеркивает Мария Грязнухина.

«Наши выпускники занимаются веб-разработкой, разработкой игр, декстопных приложений, программированием встраиваемых систем, а также искусственного интеллекта, нейросетей, могут работать с большими данными. Среди студентов колледжа призеры и победители различных конкурсов, олимпиад и конференций различного уровня, например: республиканского конкурса «Моя профессия-IT», республиканской олимпиады профессионального мастерства, регионального и национального чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Russia, научно-практической конференции «Шаг в будущую профессию» и «Шаг в будущее» и других», – резюмирует преподаватель.

Третьекурсница Вероника Гилева рассказывает, что при ознакомлении со специальностью ее привлекли такие дисциплины, как графический дизайн и оптимизация веб-приложений, а также углубленное изучение языков программирования. «В моей группе очень много схожих со мной ребят, здесь много молодых преподавателей, которые говорят с нами на одном языке. Нас часто отправляют участвовать в различные конкурсы, НПК и хакатоны – это в дальнейшем поможет не только заполучить дополнительные баллы при поступлении в высшее учебное заведение, но и прокачать свои скиллы за короткое время», – делится девушка.

За два года обучения Вероника Гилева научилась основам веб-дизайна и созданию сайтов-лендингов. Кроме того, благодаря конкурсам она улучшила навыки в менеджменте, дизайне, в командной работе в качестве лидера. Сейчас девушка может руководить небольшими проектами, помогать с анализом рынка и целевой аудитории, создавать дизайны для мобильных интерфейсов сайтов, афиш и верстать сайты. «Проекты рождаются не только в рамках обучения, но и зачастую в хакатонах. Последний мы разработали на конкурсе «Моя профессия – IT 2022». Проект «Workque» – это обновленный портал для Центра занятости населения РС(Я) с улучшенным функционалом и удобной навигацией по сайту со всеми необходимыми услугами, касающимися непосредственно работы самого центра», – рассказала Вероника Гилева.