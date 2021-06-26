Студенты кафедры НХК АГИКИ принимают участие в Ысыахе Олонхо

В Олекминском районе в этот момент проходит официальное открытие Ысыаха Олонхо. Студенты кафедры народной художественной культуры АГИКИ являются активными участниками долгожданного многими якутянами события. Под руководством старшего преподавателя кафедры Анастасии Сидоровой 20 студентов 1 и 2 курсов станут частью открытия и закрытия национального праздника в честь Олонхо в Олекминске 26-27 июня.

«При кафедре народно-художественной культуры АГИКИ существует студенческий народный ансамбль танца «Аар-Аартык», куда взодят 10 девушек и 10 парней первого-второго курсов. В составе этого ансамбля они и приняли участие в открытии Ысыаха Олонхо. Я состою в режиссерско-постановочной группе. Приехала в Олекминск 6 июня, а ребята приехали 20 июня. Много репетировали, чтобы представить зрителям театрализованное представление. Ставили танец с чоронами, танец птиц, Дьоhогой и, конечно, принимали участие в осуохай. Репетиции шли совместно с другими коллективами и массовкой», — сообщила Анастасия Сидорова.

Она отметила, что прошедшее сегодня открытие Ысыаха Олонхо-2021 прошло на высоком уровне, динамично, ярко и необычно. Особенно этот факт отражается в том, что праздник отличало наличие большого количества танцев. Такое решение несомненно отразится на сохранении и охране культурного наследия народов Якутии, популяризации традиций и обычаев среди подрастающего поколения.

Анастасия Сидорова и студенты-участники Ысыаха Олонхо в Олекминске, а также сотрудники и руководство АГИКИ поздравляют жителей республики с началом национального праздника якутов, посвященный мировому шедевру Олонхо. «Спасибо Театру Олонхо нашей республики за доверие и приглашение. Поздравляю всех с открытием мероприятия, который на сегодня является единственным национальным праздником, проходящим в очном формате. Это, конечно, довольно приятно. Хочется пожелать всем благодатного года, любви, счастья и ярких, положительных моментов жизни. Но, самое главное, хочется, чтобы у всех было крепкое здоровье», — сказала Сидорова.

Студенты вуза также примут участие на закрытии праздника, 27 июня. Ребята вошли в состав труппы театрализованного представления Театра Олонхо «Улуу Даарын бухатыыр». Они также принимают участие в различных конкурсах Ысыаха Олонхо.