17.11.2021
21:16
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Общество
Студенты из Якутии участвовали в грандиозной акции
Студенты из 26 регионов России 17 ноября развернули масштабный российский флаг в Музее Победы. Среди них — молодежь из Республики Саха (Якутия). Торжественная церемония прошла в рамках акции «Мы – Россия!». В ней участвовали финалисты конкурса «Мисс и Мистер студенчество России-2021». Мероприятие было приурочено к Международному дню студентов, который отмечается 17 ноября.
Фото: информационный центр ФГБУК «Музей Победы»
Источник: информационный центр ФГБУК «Музей Победы»
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