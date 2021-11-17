Студенты из Якутии участвовали в грандиозной акции

Студенты из 26 регионов России 17 ноября развернули масштабный российский флаг в Музее Победы. Среди них — молодежь из Республики Саха (Якутия). Торжественная церемония прошла в рамках акции «Мы – Россия!». В ней участвовали финалисты конкурса «Мисс и Мистер студенчество России-2021». Мероприятие было приурочено к Международному дню студентов, который отмечается 17 ноября.

Фото: информационный центр ФГБУК «Музей Победы» Источник: информационный центр ФГБУК «Музей Победы»

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