Студенты из Якутии обучаются в ведущих вузах по программе «100 талантов»

К 100-летию ЯАССР в Якутии реализовали ещё одну целевую задачу. Ранее глава региона Айсен Николаев поставил задачу поддержать талантливую молодёжь республики и обучить 100 талантов в ведущих образовательных учреждениях. За последние два года свыше 160 человек прошли отбор в программу «100 талантов Якутии».

Сейчас студенты-целевики успешно представляют республику в самых рейтинговых вузах, а в дальнейшем вернутся на родину, чтобы трудоустроиться на предприятиях и организациях республики.

«Вы прошли серьёзный отбор из числа многих абитуриентов, представляли свои проекты, стартапы. Всем вам присущи такие качества, как целеустремлённость, желание развиваться, развивать родную республику, все те качества, которыми обладали отцы-основатели Якутии. Столетие назад они поставили задачу ликвидировать безграмотность в республике, сегодня наша республика является передовой во многих сферах. Ваши успехи подтверждают это», – обратился к студентам во время онлайн-встречи Айсен Николаев.

Глава отметил, что в республике уделяют большое внимание развитию экосистемы поддержки талантов, повышению профессиональной востребованности молодёжи.

Для реализации этой задачи с 2020 года в республике ввели новый подход для набора целевиков – на основании конкретных отраслевых проектов и учётом года их реализации.

«Отбор проходил по 10 отраслевым проектам, в том числе нацпроектам. Это подготовка кадров для сферы здравоохранения с учётом ввода онкоцентра и кардиодиспансера, это обучение будущих педагогов, повышение кадрового потенциала транспортного комплекса Якутии, по нему обучаются кадры для авиации, железнодорожного транспорта. Это и обучение в профильных вузах творческой и спортивной молодёжи», – рассказал первый замминистра образования и науки Михаил Присяжный.

Михаил Присяжный отметил, что всего в рамках реализации целевой задачи «100 талантов Якутии», а также по дополнительному набору в ряд творческих вузов, в настоящее время обучение проходят 447 молодых талантов.

Студенты проходят обучение в таких образовательных учреждениях, как Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Омский лётно-технический колледж гражданской авиации, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина, Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта и другие.