Студенты из Казахстана прошли обучение в АГАТУ

Десять студентов из Казахстана прошли обучение по программе виртуальной академической мобильности в АГАТУ.

Студенты Казахского национального аграрного исследовательского университета из города Алматы Республики Казахстан повысили квалификацию благодаря программе академической мобильности. Несмотря на пандемию COVID-19 такие программы помогают получить необходимые знания в той или иной области.

Отметим, что виртуальная академическая мобильность – это самый доступный способ обмена студентами между университетами. Онлайн лекции и семинары с ведущими учеными, экспертами своего дела помогают студентам повысить свою конкурентоспособность на рынке труда.

Студенты КазНАУ прошли обучение при факультете ветеринарной медицины АГАТУ в течение весеннего семестра и успешно усвоили все учебные дисциплины.

Вдогонку скажем, что два студента АГАТУ в течение весеннего семестра прошли обучение в КазНАУ. Это студенты 3 курса факультета лесного комплекса и землеустройства Тимур Харбаев и Василий Степанов. Там студенты обучались по направлению «Лесные ресурсы и лесоводство».

Напоминаем, что АГАТУ начал сотрудничество с КазНАУ в 2020 году. Стороны договорились реализовать программы академической мобильности и студенческого обмена, участвовать в совместных международных мероприятиях – круглые столы, конференции, семинары.

Программа академической мобильности с КазНАУ реализуется ежегодно. Набор в программу начинается осенью. При возникновении любых вопросов по программам студенческого обмена можно связаться по номеру: +7(4112)508-620, отдел международного и межрегионального сотрудничества, Новгородова Маргарита Иннокентьевна.