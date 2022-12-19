Студенты и выпускники ЯККиИ: Короткометражному кину быть!

17 декабря в Якутске завершился теперь уже ставший ежегодным II фестиваль короткометражных фильмов «Республика Кино» на котором как начинающие, так и опытные кинематографисты Якутии, представили свои работы.

Фестиваль открыл для присутствовавших много новых имён, а представленные работы оказались очень интересными. Зачастую начинающим кинематографистам трудно заявить о себе на широкую аудиторию и пробиться в полнометражный кинематограф. Но фестиваль дает им такую возможность!

Студенты и выпускники Якутского колледжа культуры и искусств им. А.Д. Макаровой оказались задействованы сразу в нескольких фильмах-конкурсантах. Так, например, выпускники отделения «Фото и видеотворчество» работали над выполненным в жанре мистического артхауса фильмом «Ку-Ку», выигравшим номинации «Лучший фильм» и «Лучшая операторская работа». А выпускник отделения «Социально-культурная деятельность» Аполлон Степанов с работой «Кыра Киhи» («Маленький человек»), в которой также принимал участие как режиссёр монтажа и оператор студент первого курса отделения «ФВТ» Саарын Егоров, победил в номинации «Лучшая режиссёрская работа»!

На вопрос зачем же нужны подобного рода мероприятия ответила один из организаторов фестиваля Тамара Осипова: «Фестиваль «Республика Кино» – это поиск новых имён и талантов. И вообще, такие фестивали должны проходить, потому что в наше время кино стремительно развивается. Мы, творческие люди, должны больше общаться друг с другом, если бы каждый сделал свой фильм и показал только в узком кругу, то дальше развития бы не было. Своё творчество необходимо показывать, анализировать, брать пример с других, чтобы в дальнейшем не допускать ошибок».

Именно благодаря таким мероприятиям совершенно разные люди могут попробовать себя в кинопроизводстве, найти команду единомышленников, получить обратную связь и познакомиться с опытными участниками этой сферы.