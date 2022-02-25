Студенты и военнослужащие из Якутии смогут бесплатно отправить открытки матерям

В Якутии Почта России стала партнером акции «Я люблю тебя, Мама!»

Почта России выступила логистическим партнером акции «Я люблю тебя, мама!». Акция приурочена к Году матери в Республике Саха (Якутия). Студенты из Якутска, обучающиеся в вузах, ссузах страны, военнослужащие срочной службы из Якутии, проходящие службу в Дальневосточном федеральном округе, могут отправить своим матерям открытки на якутском и русском языках.

«Почта России поддержала акцию «Я люблю тебя, Мама!». Нам важно, чтобы у каждого военнослужащего и студента, находящегося вдали от дома, была возможность поздравить родных людей. Каждый участник может бесплатно отправить открытку своим матерям и сестрам в течение всего года», – рассказал директор УФПС РС(Я) Петр Птицын.

Организаторами акции выступили Издательский дом «Ил Тумэн», угледобывающая компания «Колмар» и Управление федеральной почтовой связи Республики Саха (Якутия). Организаторы планируют охватить сразу несколько городов – Москва, Владивосток, Уссурийск, Хабаровск, Читу и Белогорск. Торжественное открытие акции состоится 25 февраля в Москве.

«Издательский дом «Ил Тумэн» рад объявить о старте акции «Я люблю тебя, Мама!» в Москве. Любовь к матери — это самое сильное и чистое чувство. Этой акцией мы хотим поддержать военнослужащих и студентов и подчеркнуть, что любовь к матери и родине — это одно из первых и важных чувств в жизни каждого», — сказала Мария Христофорова, генеральный директор Издательского дома «Ил Тумэн».

С 25 февраля студенты и военнослужащие из Якутии могут отправить своим матерям, бабушкам и сестрам открытки с Дальнего Востока, Приморья и центральных городов России.

«К Году матери в Якутии Издательский дом «Ил Тумэн» совместно с Управлением федеральной почтовой службы РС(Я) и угледобывающей компанией «Колмар» запустили акцию «Я люблю тебя, мама». Каждый участник может отправить бесплатно открытку «Тапталаах ийэбэр» или «Любимой маме». Главное сейчас – это родные люди, горячее сердце и холодный ум», — прокомментировала Юлия Земан, начальник управления по подбору и развитию персонала ООО «УК «Колмар».

Акция «Я люблю тебя, Мама!» проводится впервые. Для акции организаторы подготовили 5000 дизайнерских открыток, которые можно будет отправить в течение года.