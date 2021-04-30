Студенты и сотрудники АГАТУ написали диктант Победы

29 апреля, на базе Арктического ГАТУ студенты и сотрудники университета написали «Диктант Победы». Всего в диктанте приняли участие 64 человек.

Исторический диктант Победы 2021 проводился в целях привлечения широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, повышения исторической грамотности и патриотического воспитания молодёжи. Участники диктанта выполнили 25 заданий, ответив на 20 вопросов на общую военно-историческую тему и на пять вопросов по региональной тематике. Нынешний диктант посвящен 80-летию начала Великой Отечественной войны, поэтому часть вопросов была посвящена преступлениям гитлеровцев против мирных граждан СССР.