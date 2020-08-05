Студенты и сотрудники АГАТУ будут участвовать в лесовосстановлении

Накануне прошла встреча ректора Ивана СЛЕПЦОВА со студентами и сотрудниками университета, которые поедут на лесовосстановительные работы в село Нюя Ленского Района.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 7 мая 2019 г. № 566 «Об утверждении Правил выполнения работ по лесовосстановлению или лесоразведению лицами, использующими леса в соответствии со статьями 43 — 46 Лесного кодекса Российской Федерации, и лицами, обратившимися с ходатайством или заявлением об изменении целевого назначения лесного участка» с 10 августа по 29 сентября ребята будут заниматься очисткой валежа, выращиванием лесов на территориях, подвергшихся вырубкам, пожарам и т. д.

Заказчиком выступает Общество с ограниченной ответственностью «Таас-Юрях Нефтегазодобыча». После очистки должна быть произведена посадка сеянцев сосны в 277 тыс. экземпляров. Общая площадь работ составляет 133 Га.