Студенты Горного института СВФУ получают предложения о работе еще до окончания учебы

В Якутии актуальны проблемы предупреждения природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, что подтверждает востребованность в специалистах по пожарной безопасности. В новом учебном году Горный институт Северо-Восточного федерального университета по программе 20.03.01 «Пожарная безопасность» примет 25 абитуриентов, из них 23 на бюджетные места обучения.

Программа 20.03.01 «Пожарная безопасность» разработана и реализуется для обеспечения кадров по вопросам реализации безопасности человека в современном мире. «Чтобы спасти человеческие жизни и ликвидировать пожары, мы обучаем наших студентов грамотно действовать в чрезвычайной ситуации в различных местах. Подготовка к действиям по предотвращению пожара тоже является важным аспектом профессии специалиста по пожарной безопасности. Обучаясь, студент получит высшее образование по направлению «Техносферная безопасность» и квалификацию бакалавра по профилю подготовки «Пожарная безопасность», – говорит директор ГИ Николай Овчинников.

Четыре года назад, решая куда поступить, Григорий Нектегяев послушал отзывы своих старших друзей и выбрал Горный институт СВФУ. «Я не жалею о сделанном выборе: СВФУ дает крепкие знания и организует практики на высоком уровне. Моя профессия действительно востребованная. В этом году во время практики я получил предложение трудоустроиться в ГБУ «Авиалесоохрана». Но поскольку я планирую продолжить обучение в магистратуре по направлению техносферной безопасности – рассматриваю СВФУ и центровузы, мне пришлось отказаться. Я рассказал о вакансии одногруппникам, и уже двое готовят свои резюме», – поделился выпускник Григорий Нектегяев.

Среди преимуществ СВФУ молодой человек также отметил возможность получать повышенную стипендию, наличие множества кружков для саморазвития. «Специалист по охране труда, спасатель – востребованные, но и очень ответственные профессии. Абитуриентам настоятельно рекомендую, прежде всего, понять, видят ли они себя в них», – добавил Григорий Нектегяев.

Область профессиональной деятельности выпускников программы также включает минимизацию техногенного воздействия на окружающую среду, сохранение жизни и здоровья человека за счет использования современных технических средств, методов контроля и прогнозирования. Основными работодателями выступают Главное управление МЧС России в Якутии, Госкомитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС(Я), «Государственная противопожарная служба РС(Я)», ЯРО Общероссийской общественной организации Всероссийское добровольное пожарное общество.

Справка:

Минимальный пороговый балл для зачисления – 172. Подробнее ознакомиться с образовательной программой 20.03.01 «Пожарная безопасность» можно здесь.

https://www.s-vfu.ru/abit/detail.php?SECTION_ID=5561